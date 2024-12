Geniale Sci-Fi bei Amazon: Kultregisseur beweist nach über 20 Jahren, dass er Körper-Horror perfektioniert hat

Dieser Sci-Fi-Horror ist nichts für schwache Nerven. David Cronenberg beweist euch bei Amazon Prime einmal mehr, dass er der König des Körper-Horrors ist.

David Cronenberg macht seit über 50 Jahren Filme und hat so ikonische Werke wie Die Fliege und Crash geschaffen. Im Jahr 2022 bewies er, dass seine Finesse für Körper-Horror unantastbar bleibt: In Crimes of the Future wird es richtig philosophisch und blutig. Cronenberg übertrifft sich selbst und ihr könnt den Sci-Fi-Schocker bei Amazon Prime im Abo streamen.

Darum geht’s im Sci-Fi-Schocker Crimes Of The Future bei Amazon Prime

In der Zukunft leiden immer mehr Menschen an einer Krankheit, die die menschliche Evolution rapide beschleunigt. Das beschleunigte Evolutionssyndrom stattet die Menschen mit unterschiedlichen neuen körperlichen und geistigen Fähigkeiten aus und sorgt für tiefgreifende Veränderungen. Ihre Körper werden durch Geisteskraft produktionsfähig und veränderbar.

So kann die Hauptfigur Saul Tenser (Viggo Mortensen) in seinem Körper neue Organe produzieren. Gemeinsam mit Caprice (Léa Seydoux) tritt er als Performance-Künstler auf. In öffentlichen Obduktionen präsentiert er dabei die neu gewachsenen Organe. Die dafür nötigen Maschinen und Gerätschaften, die cyberpunkige Zukunft in einer trostlosen Welt, und der handgemachte Bodyhorror – das ist Cronenberg in Höchstform.

In Crimes Of The Future hebt Cronenberg Körper-Horror auf eine völlig neue Ebene

Ob Videodrome, eXistenZ oder Die Fliege – Sci-Fi-Bodyhorror ist und bleibt Cronenbergs Spezialgebiet. Aber dieses Mal hat er eine Idee, die seine vorherigen Filme weiterentwickelt. In Crimes Of The Future geht es nicht nur um Menschen, die eine neue Entwicklungsstufe erreichen. Es geht um eine Zukunft, in der sich die Begierden verändern. Sex ist veraltet. Nur noch körperlicher Schmerz befriedigt die Menschen.

Cronenberg stellt sich damit den großen Fragen über die Zukunft des Menschseins. Wie sie seiner Meinung nach aussehen wird, verrät euch Crimes Of The Future ganz am Ende. Und bis dahin könnt ihr euch vom Cronenberg'schen Cyberpunk immer wieder ins Staunen versetzen lassen. Der umwerfende Cast mit Seydoux, Mortensen und Kristen Stewart tut sein Übriges.

Schäbige Apartments, verruchte Straßen und zwielichtige Gefährten machen den Film zu einer willkommenen Entdeckung für alle Cyberpunk-Fans. Cronenberg greift tief in seinen Werkzeugkasten, um seine ganz eigene Vision der Zukunft zu bauen. Es ist alles deutlich dreckiger als im Cyberpunk-Paradebeispiel Blade Runner. In Crimes of the Future scheint die Welt am Ende zu sein. Vielleicht steckt in diesem Ende aber erst ein Neuanfang.

Das Werk von Kultregisseur Cronenberg sollten sich alle Fans von Körper-Horror und philosophischem Cyberpunk nicht entgehen lassen. Ihr müsst euch dafür kein neues Organ wachsen lassen, sondern lediglich Amazon Prime öffnen und los streamen.

