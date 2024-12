Gescheiterter Herr der Ringe-Ersatz erobert Netflix-Charts: Er sollte der Beginn einer großen Fantasy-Reihe werden, aber floppte hart an den Kinokassen

Ein Fantasy-Sci-Fi-Abenteuer, das vor sechs Jahren das Potenzial gehabt hätte, sich zum Herr der Ringe-Nachfolger aufzuschwingen, scheiterte katastrophal – und ist jetzt bei Netflix.

Für Fantasy-Fans ist nicht nur die Harry Potter-Reihe gerade zu Netflix gekommen. Auch ein Film, der vor seinem Kinostart als Herr der Ringe-Nachfolger gehandelt wurde, ist kürzlich bei dem Streamingdienst angekommen. Mortal Engines: Krieg der Städte floppte 2018 allerdings schwer. Was das Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer jedoch nicht davon abhält, jetzt in den Netflix-Charts aufwärts zu klettern.

Jetzt bei Netflix: Mortal Engines sollte ein Herr der Ringe-Ersatz werden

Bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar spielte Mortal Engines laut Box Office weltweit nur 85 Millionen wieder ein. Insgesamt sollen sich (mit Werbekosten etc.) die Verluste auf 170 Millionen belaufen haben. Damit waren weitere Teile der post-apokalyptischen Geschichte gestorben, obwohl die zugrunde Romanreihe * von Philip Reeve noch drei weitere Bücher besessen hätte. Der Krieg der Städte reihte sich somit in die Liga der gescheiterten Verfilmungen von Jugendbuch-Reihen ein.

Mortal Engines wurde 2018 so intensiv mit Peter Jacksons Namen vermarktet, dass viele fälschlicherweise glaubten, der Herr der Ringe-Papa hätte Regie geführt. In Wahrheit war das Fantasy-Abenteuer jedoch das Regiedebüt seines langjährigen Kollaborateurs Christian Rivers, der z.B. für die Spezialeffekte bei Jacksons King Kong einen Oscar gewonnen hatte.



Mit vielen Herr der Ringe-Parallelen knüpfte Mortal Engines an das Mittelerde-Gefühl an: Neuseeland war Drehort, Weta Digital stemmte die Effekte, eine Roman-Reihe lag dem Film zugrunde und viele der aus der alten Ring-Crew kehrten zurück (z.B. schrieben Fran Walsh, Philippa Boyens und Peter Jackson das Drehbuch). Sogar Elrond-Star Hugo Weaving trat erneut vor die Kamera. Am Ende reichte das aber nicht, um genug Menschen ins Kino zu locken.



Worum geht es in Mortal Engines bei Netflix?

Mortal Engines spielt in einer dystopischen Welt der Zukunft, in der die Ressourcen knapp geworden sind. Städte rollen als motorisierte Inseln durch die Einöde und bekämpfen sich. Doch erst als Historiker-Lehrling Tom (Robert Sheehan) in seiner wandelnden Heimat London auf die geheimnisvolle Hester Shaw (Hera Hilmar) trifft, beginnt er seine Welt infrage zu stellen.

Aktuell ist Mortal Engines auf Platz 9 der Netflix-Charts, könnte nach seinem Neueinstieg ins Streaming-Programm aber noch weiter steigen. So sehen die Top 10 der Filme bei Netflix aktuell aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

