Haus des Geldes-Uhrzeit: Netflix versorgt Fans mit unerwarteten Staffel 4-Infos

Haus des Geldes steigert die Fan-Vorfreude nicht nur mit der genauen Uhrzeit des Starts von Staffel 4 bei Netflix, sondern auch mit der Enthüllung der vielsagenden Episodentitel.

Morgen ist es soweit. Haus des Geldes startet am 3. April 2020 in die 4. Staffel. Wenn euer Herzschlag beim Gedanken daran in an Tempo zulegt, dann gehört ihr wahrscheinlich zu den weltweiten Fans, die es kaum erwarten können, den Professor und seine Crew wiederzusehen.

Nun, einen Tag bevor Staffel 4 am Freitag zu Netflix kommt, hat Haus des Geldes die exakte Uhrzeit des Staffelstarts, international und in Deutschland, sowie die acht aussagekräftigen Episodentitel vorzeitig enthüllt.

Die Uhrzeit: Wann kommt Staffel 4 von Haus des Geldes auf Netflix?

Wie in Deutschland üblich ist, bleibt die Uhrzeit neuer Veröffentlichungen bestehen: Netflix' Start-Uhrzeit für die 4. Staffel von Haus von Haus des Geldes fällt auf 9 Uhr morgens. Der spanische Haus des Geldes-Kanal bei Twitter hat dazu sogar eine internationale Auflistung nach Ländern und Zeitzonen veröffentlicht:

Während die US-Amerikaner ihre neuen Netflix-Filme und -Serien ab Mitternacht schauen können, sind wir Deutschen frisch nach dem Aufstehen um 9 Uhr zusammen mit den Spaniern da im Tagesablauf schon besser dran. Letztendlich läuft natürlich alles auf die weltweit gleiche Veröffentlichungszeit von 4. Staffel hinaus. Schließlich soll beim Wiedersehen mit der Besetzung von Haus des Geldes keiner einen Vorteil haben. Spannend sind außerdem die im obigen Video enthüllten Episodentitel der neuen Season.

Netflix enthüllt Episodentitel zu Staffel 4: Was verraten sie über Haus des Geldes?

Zusammen mit der Info zur genauen Start-Uhrzeit von Haus des Geldes' 4. Staffel bei Netflix zeigt die Serie uns einen Tag vorher auch schon die Titel der 8 neuen Episoden - und diese halten Überraschungen bereit. Wir haben sie für euch mal ins Deutsche übersetzt:

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 1: Game Over - Game Over

Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 2: La Boda de Berlín - Berlins Hochzeit



Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 3: Lección de Anatomía - Lektion in Anatomie



Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 4: Suspiros de España - Spaniens Seufzer



Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 5: 5 Minutos Antes - 5 Minuten vorher



Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 6: Ko Técnico - Technisches K.O. (?)



(?) Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 7: Tumbar la Carpa - Das Zelt abreißen



Haus des Geldes, Staffel 4, Episode 8: Plan París - Plan Paris

© Netflix Haus des Geldes, Staffel 4: Rio

Offenbar beginnt die 4. Staffel den Episodentiteln zufolge (und nach dem Cliffhanger von Staffel 3) überaus düster mit einer Game-Over-Situation, um uns dann in Folge 2 zu enthüllen, dass Berlin (vermutlich wie gewohnt in einer Rückblende) geheiratet hat. Das kommt unerwartet. Handelt es sich dabei um die geheimnisvolle Schlüsselfigur aus Staffel 3?

Vergessene Staffel 3-Details könnten in Haus des Geldes' 4. Staffel nun durchaus noch große Bedeutung gewinnen. Wenn die finale Episode der neuen Season nach vorigen Schachzügen wie Plan Valencia (in Staffel 1) und Plan Alcatraz (in Staffel 3) nun mit dem Plan Paris auftrumpft, klingt das nach einem Befreiungsschlag, auch wenn noch nicht klar ist, worauf er anspielt (vielleicht auf die Katakomben unter Paris?).

© Netflix Haus des Geldes, Staffel 4: Berlin & Palermo

Wer die 8 Episoden der 4. Staffel La Casa de Papel dann viel zu schnell durch hat, kann sich außerdem auf Netflix' Dokumentation zu der Serie freuen, die den Titel Haus des Geldes: Das Phänomen trägt.

Werdet ihr gleich zur Start-Uhrzeit um 9 Uhr Haus des Geldes bei Netflix gucken? Und welcher Episodentitel der 4. Staffel weckt euer Interesse?