Hawkeye auf Disney+: Neue MCU-Serie deutet Rückkehr eines der beliebtesten Marvel-Schurken an

Die Hawkeye-Serie mit Jeremy Renner stellt am Ende der 2. Folge die neue MCU-Heldin Echo vor, die bald ein Spin-off bei Disney+ bekommt. Könnte mit ihr auch der beste Schurke der Marvel-Netflix-Serien zurückkehren?

Achtung, Spoiler zu Hawkeye: Clint Barton (Jeremy Renner) hatte sich die Weihnachtzeit sicherlich anders vorgestellt, als statt bei seiner Familie zu sein, sich gemeinsam mit der jungen Bogenschützin Kate Bishop (Hailee Steinfeld) einer Reihe von Gangstern in New York zu stellen, die noch eine Rechnung mit ihm offen haben. Dazu gehört auch die Trainingsanzugs-Mafia (im Original: Tracksuit Mafia), deren Anführerin sich am Ende der 2. Folge der neuen Marvel-Serie Hawkeye von offenbart.

Hawkeye gibt uns in den finalen Sekunden des Doppelauftakts einen ersten Blick auf die gehörlose Marvel-Heldin Maya Lopez (gespielt von Alaqua Cox), deren MCU-Zukunft die Spin-off-Serie Echo beinhaltet. Die gefährliche Gangsterin hat nicht nur ein Hühnchen mit Hawkeye zu rupfen, sondern könnte einen der besten Marvel-Schurken aus den Netflix-Serien endlich ins MCU bringen.

Hawkeye mit Jeremy Renner: Wer ist die neue MCU-Heldin Echo?

Die Marvel-Figur Echo bzw. Maya Lopez wurde von David Mack und Joe Quesada erschaffen und traft erstmals 1999 in den Daredevil-Comics in Erscheinung. Maya ist eine gehörlose Native American, deren krimineller Vater auf Geheiß des Kingpin Wilson Fisk ermordet wurde.

© Marvel Comics / Marvel Studios Echo

Fisk nahm sie daraufhin bei sich auf und kümmert sich um sie, wie um eine Tochter. Dass er für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist, weiß Maya damals noch nicht. Als Vigilantin Echo besitzt sie die Gabe, die physischen Fähigkeiten anderer Menschen zu kopieren. Sie wird von Kingpin dazu manipuliert eine Beziehung mit Daredevil Matt Murdoch einzugehen und soll diesen sogar töten.

Nachdem sie die Wahrheit herausfindet, wendet sich Maya von Fisk ab und beschreitet ihren eigenen Weg, wobei sie auf Figuren wie Moon Knight und die New Avengers trifft. Echo hat zudem eine interessante Verbindung zu Hawkeye, denn in den Marvel-Comics ist sie die erste Figur, die die Ronin-Persona annimmt, welche später von Clint Barton übernommen wurde.

Hawkeye macht's möglich: Kehrt der Kingpin aus Netflix' Daredevil zurück?

Sowohl Daredevil als auch Wilson Fisk sind zwei Marvel-Figuren, die eng mit Echos Comic-Geschichte verbunden sind. Seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche, dass Marvel den aus der Netflix-Serie Daredevil bekannten, blinden Superhelden Matt Murdoch mit Spider-Man: No Way Home erstmals im Kino-MCU auftreten lässt. Dieser wird vermutlich nicht in Hawkeye zu sehen sein. Aber was ist mit seinem größten Erzfeind und Echos Ziehvater Kingpin?

© Netflix Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk in Daredevil

Seit einigen Monate macht das Gerücht die Runde, dass der von Vincent D'Onofrio verkörperte Gangsterboss Wilson Fisk in der MCU-Serie Hawkeye zu sehen sein könnte – drei Jahre nach der Absetzung von Daredevil. Auch wenn dieser Casting-Coup nicht offiziell bestätigt ist, ebnet Echos Auftritt in Hawkeye sowie das Setting der Serie den Weg für Kingpins Rückkehr.

Ein möglicher Überraschungs-Auftritt im Finale würde dabei genau zu rechten Zeit kommen. Denn dieses wird nur wenige Tage nach dem Kinostart von Spider-Man: No Way Home auf Disney+ zu sehen sein und könnte die beiden Projekte miteinander verknüpfen. Eines steht fest: Sollten die Gerüchte stimmen, dann kehren zwei Charaktere aus der gescheiterten Marvel-Netflix-Ära innerhalb eines Monats zurück.



Wilson Fisk im MCU: 2 Möglichkeiten für die Rückkehr in Hawkeye auf Disney+

Dass die insgesamt sechs Marvel-Serien von Netflix in der Kontinuität des MCU existieren, wurde in den Kinofilmen nie bestätigt. Daher ergeben sich gleich zwei Möglichkeiten, wie der Kingpin seine Marvel-Rückkehr feiern kann.

Was die MCU-Serie Hawkeye besser macht als Loki

Hawkeye & Kate Bishop: Charmant, Witzig und das macht die Serie besser als Loki!

Möglichkeit 1: Marvel wird nicht exakt dieselben Charaktere aus den Netflix-Serien zurückkehren lassen. Stattdessen wird ihr Auftritt im Marvel Cinematic Universe durch das Konzept der Multiversen erklärt. Somit könnte der Kingpin eine neue Backstory erhalten, die sich von der aus Netflix' Daredevil unterscheidet.

Möglichkeit 2: Das MCU bestätigt die Netflix-Serien als kanonisch und setzt Wilson Fisks Geschichte aus Daredevil fort. Das letzte Mal haben wir den Kingpin am Ende der 3. Staffel gesehen, wo er zurück ins Gefängnis geschickt wurde. Das geschah aber vor dem Blip und einige Jahre sind seitdem vergangen, in denen Wilson Fisk zurück in die Freiheit gelangen konnte und Maya Lopez aka Echo unter seine Fittiche nahm.

Und wer weiß: Vielleicht handelt es sich bei der gerade erst angekündigten Echo-Serie ja in Wahrheit um das Daredevil-Revival, auf das Fans seit dem Ende der Netflix-Serien warten.

*Bei dem Link zum Angebot von Disney+ handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Beim Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision. An den Kosten ändert sich für euch dadurch nichts.



Würdet ihr euch eine Rückkehr des Kingpin im MCU freuen?