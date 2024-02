Heiß erwartete Zombie-Fortsetzung nach 22 Jahren: Erster Hinweis deutet Cillian Murphys Rückkehr in 28 Days Later 2 an

Die Fortsetzung zum Zombie-Kracher 28 Days Later hat jetzt einen konkreten Schritt nach vorne gemacht. Fans dürfen auch hoffen, dass Original-Star Cillian Murphy wieder mitspielt.

Nachdem Zombies in der Filmgeschichte lange als langsam schlurfende Gefahr galten, hat der Horror-Kracher 28 Days Later das Bild der Untoten maßgeblich verändert. Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland haben mit dem Genre-Kracher von 2002 einen rastlosen Überlebenskampf geschaffen, in dem Zombies als rasende Bedrohung auftreten.

Nachdem 2007 die Fortsetzung 28 Weeks Later erschienen ist, gab es immer wieder Pläne für einen weiteren Teil der Zombie-Reihe. Vor wenigen Wochen gab es dann die Meldung, dass Boyle und Garland eine neue Trilogie realisieren sollen. Dazu gibt es jetzt nochmal ein konkretes Update, das auch den damaligen Original-Star betrifft.

28 Days Later-Star Cillian Murphy könnte für Zombie-Fortsetzung zurückkehren

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich das Studio Sony die Rechte an den neuen 28 Days Later-Fortsetzungen gesichert. Jetzt ist nicht mehr von einer Trilogie, sondern von zwei neuen Teilen die Rede. Beide sollen jeweils ein Budget im 60-Millionen-Bereich bekommen. Danny Boyle wird bisher nur ein Sequel inszenieren, während Alex Garland die Drehbücher für beide Filme schreibt.

Spannend ist auch das Detail, dass der damalige Original-Star Cillian Murphy schon als Ausführender Produzent für die neuen Filme an Bord ist. Dadurch gibt es auf jeden Fall die Option, dass der aktuelle Oppenheimer-Star und Oscar-Favorit in 28 Years Later auch wieder mitspielt. Offizielle Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Wann kommt die 28 Days Later-Fortsetzung ins Kino?

Die Produktion zu 28 Years Later steht noch ganz am Anfang. Falls der Dreh dieses Jahr beginnen kann, wird die Zombie-Fortsetzung frühestens 2025 anlaufen. Wahrscheinlicher ist aber ein Kinostart irgendwann 2026.

