Henry Cavills nächste große Fantasy-Heldenrolle nach The Witcher steht fest – und soll ein ganzes Universum starten

Nach seinem Ausstieg bei Netflix' The Witcher soll Henry Cavill bald Teil eines neuen Fantasy-Universums werden. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen vom Highlander-Reboot.

Dem The Witcher-Universum hat Henry Cavill nach drei Staffeln den Rücken gekehrt. Die Rolle des schwertschwingenden Fantasy-Helden scheint er aber nicht so schnell ablegen zu wollen. Bald könnte er in Highlander zu sehen sein, einer Neuverfilmung des Fantasy-Kultfilms Highlander - Es kann nur einen geben über die Abenteuer des unsterblichen Schotten Connor MacLeod.

Henry Cavill soll nach The Witcher zum unsterblichen Highlander werden

Schon lange versucht Hollywood eine Reboot des beliebten Fantasy-Franchise auf die Beine zu stellen, das zwischen 1986 und 2007 vier Kinospielfilme, einen TV-Film, zwei Live-Action-Serien und einige weitere Projekte hervorbrachte. Konkreter wurden die Pläne, als John Wick-Regisseur Chad Stahelski im Jahr 2016 an Bord kam.

Hier könnt ihr den Trailer zum Fantasy-Original Highlander sehen:

Highlander - Trailer (Deutsch) HD

Es dauerte allerdings fünf weitere Jahre bis 2021 mit Henry Cavill ein erster Star für die Fantasy-Neuauflage gefunden wurden. Seitdem ist es aber recht still um Highlander geworden. Im vergangen Jahr gab Stahelski ein kurzes Update, dass das Reboot weiterhin in Entwicklung sei. Jetzt meldet sich der John Wick-Schöpfer erneut zu Wort.

Im Happy Sad Confused-Podcast von Josh Horowitz gab Chad Stahelski neue Einblicke in die kreative Ausrichtung des Reboots und die Pläne, die über einen einzelnen Kinofilm hinausgehen:

Wenn wir uns zusammenreißen und wirklich den Film auf die Beine gestellt bekommen, dann haben wir bereits zahlreiche Ideen für coole Charaktere und eine epische TV-Serie.

Der Grundstein für das epische Fantasy-Universum lässt noch lange auf sich warten

Um als groß angelegtes Franchise zu funktionieren, soll der erste Film der geplanten Fantasy-Reihe eine Art Prequel werden, das Elemente aus den TV-Serien einbringt und die Vorgeschichte Connor MacCleods im Schottland des 16. Jahrhunderts näher beleuchtet. Damit könnte die im Originalfilm zentrale Zusammenkunft, ein Kampf zwischen mehreren Unsterblichen in der Gegenwart, hinausgezögert werden und erst in einer späteren Fortsetzung zu sehen sein.

Wenn der Untertitel "Es kann nur einen geben" sagt, dann kannst du nicht einfach alle im ersten Film töten.

Darüber hinaus ist Henry Cavill immer noch involviert. Für den frühren The Witcher-Star ist die Rolle des langhaarigen Schwertkämpfers, der sich gegen unsterbliche Feinde zur Wehr setzen muss, wie auf den Leib geschrieben. In der Netflix-Serie sammelte er bereits genug Kampf-Erfahrung. Fans sollten sich aber nicht zu früh freuen.

Offiziell wurde die Produktion von Highlander noch nicht angekündigt. Aufgrund des weiterhin andauernden Hollywood-Streiks der Drehbuch- und Schauspiel-Gewerkschaften liegt die Entwicklung des Films derzeit auf Eis. Es könnte also noch einige Jahre dauern, bis wir Henry Cavill in den schottischen Highlands kämpfen sehen können.

Podcast: Ist Netflix’ The Witcher-Universum nach Henry Cavills Ausstieg zum Scheitern verurteilt?

In der 3. Staffel verabschiedet Netflix’ Fantasy-Hit The Witcher Henry Cavill als Hauptdarsteller. In Zukunft wird der Hexer von Liam Hemsworth verkörpert. Kann die Serie mit all ihren geplanten Spin-offs diesen Rückschlag überleben?

