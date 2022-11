Herr der Ringe-Augenöffner: Versteckte Sauron-Szene verrät schon jetzt (fast) alles über das Ende der Serie

Eine Szene in der 1. Staffel in der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht verweist schon jetzt verblüffend auf das Ende der Serie – auch wenn ihr es vielleicht nicht bemerkt habt.

Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat über die gesamte 1. Staffel hinweg zahlreiche versteckte Hinweise zum Staffel-Finale gestreut. Darüber hinaus sieht es ganz so aus, als habe die Fantasy-Serie in einer kleinen Szene jetzt schon eine tragischen Fingerzeig auf den großen Serien-Showdown einfließen lassen. (Achtung es folgen Spoiler für Staffel 1 und Tolkiens Mittelerde-Geschichte.)

Das Serien-Ende von Die Ringe der Macht steckt bereits in Staffel 1

Foreshadowing nennen wir Szenen, die eine epische Vorausdeutung auf kommendes abgeben. All die Hinweise auf Halbrands wahre Identität waren in Staffel 1 solche vorausgeworfenen erzählerischen Schatten. Das sollte uns zu denken geben, dass die Fantasy-Serie etwas Ähnliches im großen Maßstab auch für das längst geplante Serien-Finale nach 5 Staffeln vor hat: also Hinweise zu streuen, die jetzt schon auf das Ende verweisen. Insbesondere in einem Moment von 6. Folge (Udûn) wird das deutlich.

Um das zu verstehen, müssen wir zunächst klarstellen, wo die Herr der Ringe-Serie enden wird: Da es in Die Ringe der Macht um Saurons Aufstieg geht, wird die Erzählung im Finale wohl den Sieg über den großen Bösewicht zeigen. So, wie wir ihn bereits im Prolog von Der Herr der Ringe: Die Gefährten zu sehen bekommen haben. Isildur schlägt dabei dem Dunklen Lord in der Schlacht des Letzten Bündnisses den Einen Ring vom Finger.

Doch das geht (ganz gemäß Tolkiens Geschichte) in Peter Jacksons anfänglicher Herr der Ringe-Rückblende nicht ohne Verluste: Bevor der große Gegner seinen Ring und damit seine Macht verliert, tötet Sauron Elendil und Isildur kommt zu spät. Der Sohn kann nichts mehr für seinen am Boden liegenden Vater tun. Hier könnt ihr euch die Film-Szene noch einmal in Erinnerung rufen:

Was hat diese Herr der Ringe-Szene mit Die Ringe der Macht zu tun? Ganz einfach: Sie wird in der Serie schon in Staffel 1 versteckt kopiert und gespiegelt.

Herr der Ringe-Serie zitiert entscheidenden Moment für Sauron, Elendil und Isildur

Mit dem Wissen von Folge 8, dass Halbrand Sauron ist, sehen wir so manche Szenen in Die Ringe der Macht mit neuen Augen. Insbesondere die Schlacht in den Südlanden liefert hier, lesbar als Zukunftsvision, einen prophetischen Moment ab:



In Episode 6 eilen die Númenorer den Südländern gegen Adars Ork-Armee zu Hilfe. An einem Punkt in der Schlacht (in Minute 41 *) gerät Elendil (Lloyd Owen) allerdings in Bedrängnis. Sein Sohn Isildur (Maxim Baldry) eilt ihm zu Pferd zur Hilfe. Es ist jedoch Halbrand (Charlie Vickers) aka Sauron, der Elendil mit seinem Speer vor dem Tod rettet. (Also derjenige, durch dessen Hand und Waffe er später umgekehrt sterben wird.) Isildur erreicht seinen am Boden liegenden Vater verspätet, steht ihm also (wie in der späteren Entscheidungsschlacht bei Peter Jackson) nicht rechtzeitig zur Seite.

Fast wirkt es, als würden wir in diesem Moment in Galadriels Spiegel die Zukunft sehen. Auch wenn es noch viele Jahre dauern wird, bis wir in Staffel 5 von Die Ringe der Macht diesen Herr der Ringe-Moment erneut bezeugen. Bis dahin gilt es, in Staffel 2 und den nachfolgenden Seasons, die Augen nach weiterem Vorausdeutungen offenzuhalten.

Die Ringe der Macht: Podcast zum Herr der Ringe-Serienfinale mit Staffel 2-Ausblick

Im großen Finale der 7. und 8. Folge löst Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.



