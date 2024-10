Heute im TV: 4 Stunden Horror-Marathon mit einem Film, der noch nie im Fernsehen zu sehen war

Wer sich kurz vor Halloween schon so richtig in Gruselstimmung bringen will, hat mit dem heutigen Horror-Doppelpack im TV die besten Karten. Eine Fernsehpremiere ist auch dabei.

Auf Tele 5 erwarten euch heute zwei ziemlich düstere Horrorfilme am Stück, die dennoch unterschiedlicher nicht sein könnten. Den Anfang macht der atmosphärische Okkult-Schocker Sinister mit seinen zutiefst verstörenden Bildern. Im Anschluss läuft der brutale Serienkiller-Thriller Saw: Spiral, der als Spin-off zur Saw-Reihe fungiert und erstmals im Free-TV zu sehen ist.

Heute Abend im TV: Sinister ist einer der unheimlichsten Filme der letzten 20 Jahre

In Sinister begleiten wir einen grandios aufspielenden Ethan Hawke als True-Crime-Schriftsteller Ellison Oswalt bei dessen Recherchen für sein neues Buch. Das Material dafür findet er praktischerweise auf dem Dachboden des Hauses, in das er frisch mit seiner Familie eingezogen ist.

Doch die alten Super-8-Filmrollen haben Bilder zu bieten, die zu den verstörendsten Horrorszenen aller Zeiten gehören. Ellison will deren grausames Geheimnis entschlüsseln und ahnt nicht, welchen Albtraum er damit lostritt.

Laut der alljährlichen wissenschaftlichen Studie Science of Scare gilt Sinister aktuell als furchteinflößendster Film aller Zeiten. Das Ergebnis kommt sicher nicht von ungefähr, denn Regisseur Scott Derricksons (The Black Phone) ambivalente Mischung aus subtiler Spannung und radikalen Schocks ist unglaublich effektiv. Der Film von 2012 ist ein Gänsehaut-Lieferant par excellence!

Free-TV-Premiere Saw: Spiral schickt Chris Rock (!) auf Serienkiller-Jagd

Der vorrangig als Comedian bekannte Chris Rock (Kindsköpfe) ist ein derart großer Fan des Saw-Franchises, dass er prompt selbst den Verantwortlichen eine Idee für ein Spin-off pitchte. Diese bekam grünes Licht und kam 2021 schließlich als Saw: Spiral ins Kino.

Rock höchstpersönlich übernahm die Hauptrolle als Detective Zeke Banks, der in einer Reihe von brutalen Polizistenmorden ermittelt. Die Opfer wurden allesamt mit spektakulären Fallen getötet, was an die perfide Vorgehensweise des berüchtigten Jigsaw-Killers erinnert. Hat etwa Banks' eigener Vater, der Ex-Cop Marcus (Samuel L. Jackson), etwas mit dem seriellen Blutvergießen zu tun?

Der Film von Regisseur und Saw-Veteran Darren Lynn Bousman (Saw 2-4) wählt scheinbar einen anderen Ansatz als seine gesamten Vorgänger aus der beliebten Horror-Reihe. Saw: Spiral ist aber nur oberflächlich ein Crime-Thriller à la Sieben, im Vordergrund stehen weiterhin die vor teuflischer Kreativität strotzenden Todesfallen. Der neunte Beitrag zum Franchise ist also ebenfalls vordergründig an Fans von Torture Porn und Splatter-Orgien gerichtet.

4 Stunden Horror am Stück: Wann laufen Sinister und Saw: Spiral im TV?

Der Horror-Marathon beginnt heute Abend am 30. Oktober um 22.05 Uhr auf Tele 5 mit Sinister. Direkt im Anschluss um 00.25 Uhr zeigt der Sender die Free-TV-Premiere von Saw: Spiral. Beide Filme werden zudem am 1. November wiederholt (Saw: Spiral um 02.45 Uhr und Sinister um 23.55 Uhr).

Die Streamer:innen unter euch haben ebenfalls Glück. Sinister gibt es aktuell in der Flatrate von Amazon Prime Video und Joyn, während Saw: Spiral bei Netflix und WOW für Abonnent:innen kostenlos zur Verfügung steht.