Heute im TV: Bruce Willis’ letzte große Rolle in einem einzigartigen Superheldenfilm

Bruce Willis hatte seinen großen Auftritt in einer Superhelden-Rolle, von der Marvel und DC noch heute zehren. Heute ist das große Finale der Story im TV zu sehen.

Bruce Willis-Fans trauern. Der Action-Star musste seine Karriere kürzlich aus tragischen Gründen an den Nagel hängen. Heute im TV wird er noch einmal gebührend gefeiert. Der außergewöhnliche Superheldenfilm Glass schließt die Unbreakable-Trilogie ab und zeigt den Schauspieler in seiner letzten großen Rolle.

Superhelden-Action Glass vollendet einen von Bruce Willis' besten Filmen

Nach Unbreakable - Unzerbrechlich und Split führt Regisseur M. Night Shyamalan seine Superhelden-Story in Glass zum großen Finale. David Dunn (Willis) trifft dort als Superheld wider Willen auf den mit 23 verschiedenen Persönlichkeiten gestraften Kevin (James McAvoy) aus dem Vorgängerfilm. Mit Mr. Glass (Samuel L. Jackson) kehrt außerdem sein Erzfeind aus dem Erstling zurück. Und der bereitet einen großen Schlag gegen Dunns Heroen-Truppe vor.

Schaut euch hier den Trailer zu Glass an:

Glass - Trailer 4 (Deutsch) HD

Willis führt in Glass seine aus Kracher wie Stirb langsam bekanntes Rollenprofil als Jedermann zu neuen Höhen. Dunn ist ein gebrochener Superheld, er leidet unter seiner Einzigartigkeit. Die Verbindung zum Rest der Menschheit ist ihm für immer verbaut.

Shyamalan und Willis schufen damit eine Figur, von der die Superhelden-Franchises von Marvel und DC noch heute profitieren. Auf ihrer Grundlage nagt der Selbstzweifel an den Batmen von Robert Pattinson und Christian Bale. Durch ihre Vorarbeit kann The Boys den Übermenschen-Mythos durch den Fleischwolf drehen.

Auch wenn Willis-Fans nie in den Genuss eines bombastischen Stirb Langsam-Finales kommen werden, ist die letzte große Rolle des Action-Stars doch ein Geschenk. Glass zeigt den Schauspieler in all seiner Reichweite und Klarsichtigkeit. Das größte Genre unserer Zeit schuldet ihm Dank.

Wann läuft Glass mit Bruce Willis im TV?

Glass kommt heute um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1.40 Uhr nachholen. Neben Willis, McAvoy und Jackson gehören auch Anya Taylor-Joy (Das Damengambit) und Sarah Paulson (American Horror Story) zum Cast.

