Heute im TV: Extrem unterhaltsame Abenteuer-Action, die Tarantino mehr mochte als 2 Filme von Scorsese und Spielberg

Heute läuft ein etwas überraschender Lieblingsfilm von Pulp Fiction-Regisseur Quentin Tarantino im TV. Warum das vielfach adaptierte Abenteuer sich lohnt, erfahrt ihr hier.

Es gibt etliche Verfilmungen von Alexandre Dumas' Geschichte Die drei Musketiere. Erst dieses Jahr erschien ein neuer Zweiteiler aus Frankreich in den Kinos. Die wahrscheinlich abgedrehteste Version des Mantel-und-Degen-Abenteuers stammt aber aus dem Jahr 2011: Die drei Musketiere von Paul W.S. Anderson. Heute läuft der Blockbuster im TV, der etwas überraschend einen Platz im Herzen von Quentin Tarantino fand.

Worum geht es Die drei Musketiere und warum lohnt sich der Film?

Al der junge Heißsporn D’Artagnan (Logan Lerman) im 17. Jahrhundert nach Paris kommt, schafft er es, die drei Musketiere Athos (Matthew Macfadyen), Porthos (Ray Stevenson) und Aramis (Luke Evans) von seiner Leidenschaft und seinem Talent zu überzeugen. Sie nehmen ihn in ihre Reihen auf. Gleichzeitig schmiedet Kardinal Richelieu (Christoph Waltz) düstere Pläne. Gemeinsam mit seinem Handlanger Rochefort (Mads Mikkelsen) und der hinterhältigen M’lady de Winter (Milla Jovovich) will er sich an die Spitze des Staates schwingen.

Constantin Film Die drei Musketiere

Die Geschichte ist bekannt, aber die wilde Gestaltung des Abenteuers wird euch überraschen. Matthias Hopf von Moviepilot schrieb über den Film:

Wie nur wenig andere Regisseure ist [Paul W.S. Anderson] verliebt in Actionszenen voller Zeitlupe, die hervorragenden Gebrauch von den filmischen Räumen machen, in denen sie stattfinden. Die Resident Evil-Filme sind das beste Beispiel dafür. Auch Die drei Musketiere hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten und überzeugt mit verspielten Einfällen.

Tarantino liebt Die drei Musketiere, aber für Spielberg und Scorsese war auf seiner Liste kein Platz

Hin und wieder geraten Quentin Tarantinos Lieblingsfilm-Listen des jeweiligen Jahres an die Öffentlichkeit. Immer wieder überrascht der Pulp Fiction-Regisseur mit seiner Auswahl. So schaffte es der zwar unterhaltsame, aber von der Kritik eher gescholtene Die drei Musketiere auf Platz 11 der Topfilme von Tarantino im Jahr 2011, wie etwa die Washington Post berichtete. Und das in einem Jahr, in dem die Meisterregisseure Steven Spielberg und Martin Scorsese neue Werke veröffentlichten.

Gefährten und Hugo Cabret erhielten aber nur einen Trostplatz in den weiteren Nennungen. Die Top 3 sieht übrigens so aus:

1. Midnight in Paris

2. Planet der Affen: Prevolution

3. Moneyball

Stream oder TV: Wann und wo läuft Die drei Musketiere?

Kabel 1 zeigt Die drei Musketiere am Dienstag um 22 Uhr im TV. Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Mittwoch um 1.50 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film unter anderem bei Amazon leihen.

