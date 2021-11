Heute im TV: Keanu Reeves sollte einer der mächtigsten MCU-Helden werden und es wäre ein Riesenfehler gewesen

Mit Doctor Strange tritt heute einer der größten MCU-Heroen im TV auf. Ursprünglich wollte Marvel Keanu Reeves für die Rolle, aber es klappte nicht. Glücklicherweise.

Sähe Keanu Reeves gut in Spandex aus? Marvel sagt offenbar ja, denn MCU-Boss Kevin Feige umwirbt den Darsteller seit Jahren wie ein trauriger Romantiker. Tatsächlich sollte er mehrfach eine Rolle im Superheld:innen-Universum übernehmen, unter anderem als Doctor Strange. Die Besetzung wäre allerdings keine gute Idee gewesen. Und davon könnt ihr euch im TV überzeugen: Doctor Strange läuft heute um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Doctor Strange im TV: Keanu Reeves war nicht der Richtige für den MCU-Job

Reeves kam beim Casting des Marvel-Krachers mit Namen wie Joaquin Phoenix, Colin Farrell und dem schlussendlichen Sieger Benedict Cumberbatch in eine engere Auswahl (via The Wrap ). Weshalb es letzten Endes nicht klappte, ist nicht bekannt. Es könnte mit Reeves' berüchtigt vollem Terminkalender zu tun gehabt haben. Zum Glück hatte er nicht frei.

Doctor Strange -Trailer 2 (Deutsch) HD

Wäre er besetzt worden, hätten andere aufwendige Franchise-Hauptrollen vermutlich warten müssen: John Wick: Kapitel 2 und seine Nachfolger lägen in diesem Fall wohl immer noch auf Eis. Und Matrix Resurrections nicht dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum.

Eine Hauptrolle in einem MCU-Film zieht einen ganzen Rattenschwanz aus zeitraubenden Verpflichtungen nach sich. Doctor Strange-Darsteller Cumberbatch muss diesen Winter etwa auch als Mentor für Spider-Man in No Way Home herhalten.

Warum Doctor Strange nicht zu Keanu Reeves gepasst hätte

Ich bin zudem froh über die Entscheidung, weil ich mir Keanu Reeves als Doctor Strange nicht vorstellen kann. Seit Jahren hat sich Reeves auf gutherzige Figuren festgelegt, von A Scanner Darkly - Der dunkle Schirm über 47 Ronin und selbst zu John Wick: Reeves spielt Teddybären. Fehlgeleitet vielleicht, irgendwie zerbrochen in den meisten Fällen, aber fast immer erleuchtete Humanisten.

Doctor Strange verlangt einen anderen Schlag: Er muss etwas Kaltblütiges, Rationales und fast verachtend Überhebliches in sich tragen. Die MCU-Figur läuft ständig Gefahr, von ihrer Geltungssucht und Herablassung eingeholt zu werden. Ihre Entwicklung zum grummeligen Weltenretter ist ein starker Motor. Nicht nur für den Charakter, sondern vor allem auch für den Film.

Doctor Strange - Gag Reel (English) HD

Ob Sherlock, Star Trek Into Darkness oder The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben: Cumberbatch hat viel Erfahrung darin, eben solche Eigenschaften zu porträtieren. Größenwahnsinnig, zerebral und ein bisschen verstockt, das sind die perfekten Ingredienzien für den MCU-Zauberer.

Statt Doctor Strange: Wann sehen wir Keanu Reeves endlich im MCU?

Das alles soll keine Zweifel an Reeves' Schauspieltalent ausdrücken: Auch für sehr wandlungsfähige Schauspieler gibt es Rollenprofile und Fehlbesetzungen. Tatsächlich sähe ich ihn sehr gerne im MCU. Und sein Auftritt ist womöglich näher, als viele denken.

Hartnäckig hält sich etwa das Gerücht, er könnte die Rolle des höllischen Bikers Ghost Rider übernehmen (via Screenrant ). Vielleicht sogar zum ersten Mal in einer Post-Credit-Scene von Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness?

Unglaublich unterhaltsam: Liebeserklärung an Ghost Rider mit Nicholas Cage

Ghost Rider gab's schon im Kino: Schaut hier den Trailer

Ghost Rider - Trailer (Deutsch)

Als Reeves kürzlich vom Magazin Esquire nach einem möglichen Beitritt zum Marvel Leinwand-Universum gefragt wurde, antwortet er jedenfalls: "Ist es nicht größer als ein Universum? Es ist doch fast schon ein Multiversum!" Wirklich? Interessant, Keanu. Vielleicht gar ein "Multiversum des Wahnsinns"?

