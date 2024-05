Heute im TV: Komplett unterschätzter Teil einer Sci-Fi-Reihe, die nach 8 Jahren doch noch abgeschlossen wird

Heute läuft ein ausgezeichneter Science-Fiction-Blockbuster im TV. Und es wird nicht besser: Nach jahrelangem Warten soll die Reihe mit einem letzten Film doch noch abgeschlossen werden.

Der 2009 erschienene Star Trek erweckte eines der populärsten Franchises unserer Zeit auf der großen Leinwand zu neuem Leben. Vier Jahre später erschien die Fortsetzung Star Trek Into Darkness und untermauerte den Blockbuster-Status der Science-Fiction-Reihe. Der Produktion des dritten Teils Star Trek Beyond stand somit nichts im Weg.



Heute im TV: Darum geht's im 185-Millionen-Blockbuster Star Trek Beyond

Nachdem die Star Trek-Crew rund um Captain Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) und Uhura (Zoe Saldana) bereits mehrmals die Welt gerettet hat, müssen sie in Star Trek Beyond erneut das Böse bekämpfen. Bei einer fünfjährigen Mission ins Unbekannte soll die USS Enterprise eine fremde Lebensform in den Weiten des Weltalls ausfindig machen. Dabei geraten sie jedoch in den Hinterhalt des Teil 3-Bösewichts Krall (Idris Elba).

Ebenfalls erneut mit dabei im Star-Ensemble sind Karl Urban als Pille, Anton Yelchin als Chekov, Simon Pegg als Scotty und John Cho als Sulu.

Star Trek Beyond ist viel besser als sein Ruf

Als der 185 Millionen US-Dollar teure Star Trek Beyond im Sommer 2016 in die Kinos kam, vermochte er jedoch, keine hohen Wellen zu schlagen. Mit einem weltweiten Einspiel von 343 Millionen US-Dollar ist er der schwächste Teil der Trilogie.

Paramount Die Star Trek-Crew der Kelvin-Timeline

Keine große Khan-Enthüllung, keine großen Weltraumschlachten: Star Trek Beyond fällt eine ganze Liga kleiner aus als die vorherigen zwei Abenteuer. Vielmehr fühlt sich der Film wie eine klassische Star Trek-Episode in Spielfilmlänge an, was offenbar nicht ausreichte, um die Fortsetzung in einem Blockbuster-Überflieger zu verwandeln.

Sehenswert ist Star Trek Beyond aber allemal. Wo viele Fortsetzungen die gleiche Geschichte wie ihre Vorgänger erzählen und dabei nur größer, lauter und schneller sind, wählt Beyond einen anderen Weg. Captain Kirk und seine Crew crashen auf einen fremden Planeten und müssen daraufhin schauen, wie sie von dort wieder wegkommen.

Aus dieser simplen Prämisse holt Action-Regisseur Justin Lin (Fast & Furious Five) erstaunlich viel heraus, was nicht zuletzt am Zusammenspiel des famosen Ensembles liegt. Der Cast war schon immer die größte Stärke des Star Trek-Reboots.

Nach 8 Jahren scheint ein Abschlussfilm der Reihe endlich gesichert

Das Studio Paramount überraschte 2022 mit einer Ankündigung, dass Star Trek 4 bereits im Dezember 2023 in den Kinos startet. Kurz darauf stellte sich jedoch heraus, dass ein Großteil des Casts gar nichts von der Ankündigung wusste. Daraufhin wurde es wieder ruhig um eine mögliche Fortsetzung des beliebten Star Trek-Reboots.

Dieses Jahr im März kam dann die erlösende Nachricht für Fans. Star Trek 4 ist tatsächlich in Arbeit und die Stars sollen zurückkehren. Serien-Experte Steve Yockey soll den Abschlussfilm des Vierteilers aus der Produktionshölle holen und inszenieren.

Eine konkrete Handlung gibt es noch nicht für Teil 4 der mittlerweile gar nicht mehr so junge Crew aus der Kelvin-Timeline. Der Cast ist noch nicht final bestätigt, aber Experten gehen davon aus, dass die Stars Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho und Simon Pegg zurückkehren werden.