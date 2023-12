Horror-Hit The Last of Us sichert sich fragwürdigen Rekord, der jahrelang fest in der Hand von Game of Thrones war

Am Jahresende zeigt der Blick zurück, welche Unterhaltung sich besonders hervorgetan haben. Der diesjährige Erfolg von The Last of Us schlägt sich 2023 auch in einer fragwürdigen Spitzenposition nieder.

Die nach dem gleichnamigen Videospiel entstandene Serie The Last of Us überzeugte 2023 ein großes Publikum. Sogar Steven Spielberg war begeistert von der Geschichte eines Mannes (Pedro Pascal), der ein Mädchen (Bella Ramsey) durch die Post-Apokalypse voller Pilz-Zombies geleitet. Die Beliebtheit der in Deutschland bei WOW * gezeigten HBO-Produktion geht so weit, dass sie sich dieses Jahr sogar einen bei Streaming-Anbietern wenig begehrten Titel holte: den der am meisten piratisierten Serie 2023.

Keine Serie wurde 2023 so oft illegal gestreamt wie The Last of Us

Wie Torrent Freak berichtet, wurde keine Serie im Jahr 2023 so häufig illegal geschaut wie The Last of Us. Diese Statistik zur Horror-Serie speist sich aus der Zählung von BitTorrent-Downloads auf Piraterie-Seiten. Da viele illegale Streamende mittlerweile Streaming- statt Download-Seiten nutzen, ist das zwar nur ein kleiner Anteil in der Piraterie-Landschaft, eignet sich aber trotzdem als Hochrechnung für einen Bereich, der sonst keine Statistiken veröffentlicht.

HBO The Last of Us

Beim Blick zurück auf die letzte Dekade war häufig Game of Thrones Spitzenreiter der Video-Piraterie. So wurde zum Beispiel Staffel 7 über eine Milliarde Mal illegal geschaut. Nachdem 2021 WandaVision und The Mandalorian am häufigsten raubkopiert wurden, ging 2022 Platz 1 mit House of the Dragon erneut an eine Serie des Game of Thrones-Universums. Mit dem Survival-Horror The Last of Us ist es nun erneut der GoT-Sender HBO, der das Nachsehen hat, weil viele lieber illegal schauen, als ein Abo abzuschießen. Hier findet ihr den Überblick zum Jahr 2023:

Top 10 der am häufigsten illegal geschauten Serien 2023:

Trotz des traurigen Rekords ist diese Statistik aber natürlich auch ein Popularitäts-Messer der Serien-Beliebtheit. Außerdem zeigt die Auswahl eine auffällige Abwesenheit von Netflix, was nahelegt, dass im Überangebot unterschiedlichster Streaming-Dienste Netflix-Nutzende am ehesten an ihrem Abo festhalten (und Serien abseits davon illegal schauen). Oder hatte Netflix einfach keine Überflieger-Serien 2023?



