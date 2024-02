Ihn habt ihr im Deadpool 3-Trailer übersehen: Skurriler Superheld kehrt im Marvel-Film zurück, obwohl er vor 6 Jahren extrem grausam gestorben ist

Der erste Deadpool 3-Trailer hat direkt einen Weltrekord gebrochen. Bei all der Euphorie war ein schräger Marvel-Held im Video leicht zu übersehen. Der kehrt zurück, obwohl er in Teil 2 gestorben ist.

In den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung wurde der neue Deadpool 3-Trailer 365 Millionen mal aufgerufen. Damit ist die Vorschau zur Ryan Reynolds-Fortsetzung direkt zum erfolgreichsten Trailer aller Zeiten geworden.

Der erste Deadpool & Wolverine-Vorgeschmack hielt Hugh Jackman noch stark zurück und überraschte stattdessen mit einem Marvel-Rückkehrer nach 18 Jahren. Für Fans gab es noch eine weitere bekannte Figur zu entdecken, die wieder in der Deadpool-Fortsetzung dabei ist. Trotz einer grausamen Todesszene in Teil 2. Der Star hat sein Comeback jetzt nochmal selbst gefeiert.

Deadpool-Star Lewis Tan bestätigt Shatterstar-Rückkehr in Teil 3

In den ersten Sekunden des Deadpool 3-Trailers feiert Wade Wilson (Ryan Reynolds) seinen Geburtstag. Laut Comic Book Movie ist unter den Gästen auch X-Force-Mitglied Shatterstar (Lewis Tan) zu sehen, der in Teil 2 einige unterhaltsame Szenen hatte. Weniger unterhaltsam war sein brutales Ableben, als er mit seinem Fallschirm in einen Helikopter geriet und von den Rotorblättern geschreddert wurde.

Deadpool 3, der durch das Multiversum aus dem Marvel Cinematic Universe sämtliche Chronologien durcheinander wirbeln wird, bringt Shatterstar jetzt zurück. Das bestätigte auch Darsteller Lewis Tan nochmal persönlich auf Instagram:

Der meistgesehene Trailer aller Zeiten und ihr habt noch gar nichts gesehen ;) Die besten Fans der Welt

Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

Die Marvel-Fortsetzung startet bei uns am 24. Juli 2024 auf der großen Leinwand. In der Story des Blockbusters wird Wade Wilson von der aus Loki bekannten Time Variance Authority (TVA) entführt, um eine noch nicht genauer bekannte Mission zu erledigen. Deadpool wird es so ins Marvel-Multiversum verschlagen, wo er unter anderem Hugh Jackmans Wolverine wiedertrifft.



