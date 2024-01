"Was ich gesehen habe, war unglaublich": Deadpool 3 könnte das ganze MCU retten, verrät X-Men-Regisseur, der es wissen muss

Die kommende Deadpool-Fortsetzung verspricht das gigantischste Superhelden-Spektakel seit Spider-Man: No Way Home. Jetzt hat X-Men- und Kick-Ass-Regisseur Matthew Vaughn einen neuen Superlativ ausgepackt.

Schon jetzt ist klar, dass Deadpool 3 das Superhelden-Ereignis des Jahres wird. Das liegt nicht nur daran, dass 2024 generell weniger Filme aus dem Genre ins Kino kommen. Die neue Fortsetzung mit Ryan Reynolds und Wolverine-Rückkehrer Hugh Jackman verspricht auch so ein gigantisches Spektakel, das eine Cameo-Parade im großen Spider-Man: No Way Home-Stil zündet.

Jetzt hat Kick-Ass- und X-Men: Erste Entscheidung-Regisseur Matthew Vaughn über Deadpool 3 gesprochen und nichts weniger als die Rettung des derzeitigen Marvel-Universums angekündigt.

Superhelden-Experte schwärmt in höchsten Tönen von Deadpool 3

Laut Variety war Vaughn im Post-Credit-Podcast von BroBible zu Gast. Hier sprach er darüber, dass er bereits Teile aus Deadpool 3 sehen durfte. Vor allem die Ryan Reynolds-/Hugh Jackman-Kombination verleitete den Regisseur schon jetzt zu Lobpreisungen:

Die wenigen Ausschnitte, die ich aus 'Deadpool vs. Wolverine' – oder 'Wolverine vs. Deadpool' – ich bin mir sicher, dass der Streit zwischen Ryan und Hugh gerade stattfindet – sehen durfte, sind unglaublich. Das wird der Ruck sein … durch das Marvel-Universum wird ein Ruck gehen und es wird diesen Körper wieder zum Leben erwecken … Ich denke, Ryan Reynolds und Hugh Jackman sind dabei, das gesamte Marvel-Universum zu retten.

Als bekannt wurde, dass Deadpool dank der 20th Century Fox-Übernahme durch Disney vor sechs Jahren Teil des Marvel Cinematic Universe werden kann, galt dieser Schritt schon als unausweichlich. Fans hatten nur Angst, dass Deadpool dann mit niedrigerer Altersfreigabe sein sonst so brutales Unwesen treiben müsste.

Das ist aber nicht der Fall und Deadpool 3 wird auch als Teil des MCU von Disney seine höhere Altersfreigabe beibehalten. Konkrete Infos zur Story gibt es bisher noch nicht. Ein Handlungsgerücht teaste zuletzt, dass Reynolds' Antiheld im dritten Teil zunächst in eine Lebenskrise stürzen könnte.

Wann startet Deadpool 3 im Kino?

Die nächste Fortsetzung mit Ryan Reynolds & Co. wird am 24. Juli 2024 ins Kino kommen. Matthew Vaughns neue Spionage-Action-Komödie Argylle mit Henry Cavill läuft dagegen schon ab morgen, dem 1. Februar 2024, auf der großen Leinwand.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

