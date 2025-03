In 7 Tagen erscheint der teuerste Netflix-Film aller Zeiten: Das Sci-Fi-Spektakel entfesselt einen Krieg mit riesigen Robotern

In wenigen Tagen veröffentlicht Netflix ein Sci-Fi-Spektakel, das unfassbare 320 Millionen Dollar gekostet hat. Vor der Kamera gibt es fast so viele Stars wie im nächsten Christopher Nolan-Film.

Wer Sci-Fi will, dreht dem Kino den Rücken zu und schmeißt Netflix an. Das in etwa scheint das Argument hinter dem unfassbaren 320 Millionen-Budget zu sein, dass der Streamingdienst für The Electric State auf den Tisch legt: Der gigantische Blockbuster erscheint am 14. März 2025 mit einem Cast, der selbst Christopher Nolan ins Schwitzen bringt.

Netflix' Sci-Fi-Blockbuster The Electric State basiert auf einer bildgewaltigen Vorlage

The Electric State spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Roboter in einem wüstenähnlichen Ghetto leben müssen, das ihnen die Menschheit zugewiesen hat. Die junge Michelle (Millie Bobby Brown) ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder Christopher (Woody Norman) und trifft dabei auf den Herumtreiber Keats (Chris Pratt). Er könnte sie womöglich in die verbotene Roboter-Zone bringen. Aber Menschen wie dem skrupellosen Ethan Skate (Stanley Tucci) sind ihre Pläne ein Dorn im Auge.

The Electric State basiert auf dem gleichnamigen Roman von Simon Stålenhag, der nicht zuletzt dank seiner wunderschönen Illustrationen über die Jahre viele Fans gewonnen hat. Verfilmt wurde die Adaption von zwei Marvel-Meistern: Joe und Anthony Russo saßen unter anderem für Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame auf den Regiestühlen und werden auch die nächsten beiden Teile der Reihe inszenieren.

The Electric State versammelt ungefähr so viele Stars vor der Kamera wie Christopher Nolans nächster Film: Neben den oben genannten Darstellenden gehören unter anderem auch Alan Tudyk (I, Robot), Colman Domingo (Sing Sing), Woody Harrelson (True Detective) oder Giancarlo Esposito (Better Call Saul) zur Besetzung.

