In wenigen Tagen bei Amazon Prime: Der beste Sci-Fi-Film der letzten Jahre fesselt mit gewaltigen Bildern und epischer Atmosphäre

2021 kam ein Sci-Fi-Blockbuster ins Kino, der in Sachen Stimmung, Bildern und epischem Rahmen Star Wars vielleicht als einziger das Wasser reichen kann. In Kürze findet er sich bei Amazon Prime.

Dune erzählt eine Sci-Fi-Oper mit völlig einzigartigen Szenen

Dune ist das Star Wars unserer Zeit. Ein vergleichbarer Hype um ein Weltraum-Epos wurde nämlich zuletzt gemacht, als 1977 selbst Verächter des Genres fünf- oder sechsmal ins Kino rannten, um sich das einzigartige Märchen anzusehen. Zu Recht: Denis Villeneuves Adaption von Frank Herberts gefeiertem Buch ist ein Sci-Fi-Highlight,werden.

In Dune dreht sich alles um den Wüstenplaneten Arrakis, dessen Abbauprodukt als einzige Ressource im Universum interplanetare Reisen ermöglicht. Nachdem jahrzehntelang die finsteren Harkonnen über den Planeten geherrscht haben, wird nun das edle Haus Atreides unter Herzog Leto (Oscar Isaac) als Schirmherr bestimmt. Mitsamt Sohn Paul (Timothée Chalamet) und dessen Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) erreicht er sein neues Heim. Und wird bald auf schreckliche Weise hintergangen.

Villeneuves Dune ist in jeder Hinsicht ein Schwergewicht. Neben dem Cast, zu dem auch DC-Star Jason Momoa gehört, macht auch die unglaubliche Kameraarbeit von Greig Fraser (Zero Dark Thirty) den Film zu einem brachialen Epos, das mit seinen einzigartigen Bilderwelten Zuschauer:innen in den Bann zieht.

Wenn etwa die Elite-Krieger der Sardaukar vor der Schlacht ihre bizarre Salbung erhalten, fühlt man sich komplett in der gnadenlosen, düsteren, wunderbaren Welt von Dune angekommen.

Wann kommt Dune zu Amazon Prime Video?

Dune erscheint am 26. März 2023 bei Amazon Prime Video. Auch auf neue Wüstenplanet-Abenteuer müssen Sci-Fi-Fans nicht mehr lange warten. Dune 2 steht bereits in den Startlöchern.

