Jetzt bei Amazon Prime: Alle 45 neuen Filme und Serien der Woche

Bei Amazon Prime haben sich diese Woche wieder einige neue Filme und Serien angesammelt. Wir geben euch eine Übersicht über die wichtigsten Neuzugänge.

Zum Wochenende haben wir uns den Katalog von Amazon Prime angeschaut. Bei den Serien gibt es zwar nur wenige Neuzugänge zu entdecken, dafür fällt die Filmauswahl umso beeindruckender aus. Zwar ist es auch hier nicht zwangsläufig die Masse, die überzeugt. Einzelne Werke möchten wir euch trotzdem besonders empfehlen.

Den Anfang macht 7500 mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Das Thriller-Drama spielt fast ausschließlich in dem Cockpit eines Flugzeugs und gehört zu den bisher spannendsten Filmen des Jahres. Doch nicht nur die Spannung steht hier im Vordergrund: Auch ein moralisches Dilemma will in den schlanken 92 Minuten gelöst werden.

Schaut den Trailer zu 7500:

7500 - Trailer (Deutsch) HD

Noch beeindruckender ist aber ein anderer Film, nämlich Ran von Meisterregisseur Akira Kurosawa, der in die Sengoku-Zeit in Japan entführt und den Fall des mächtigen Warlords Hidetora Ichimonji mit mehr als erhabenen Bildern erzählt. Selbst für Akira Kurosawa-Verhältnisse sind die Aufnahmen schlicht und ergreifend überwältigend. Die Bezeichnung als Epos hat Ran wahrlich verdient.

Kurosawa: Die Ästhetik des langen Abschieds Zum Deal Deal

Außerdem lohnt sich nach wie vor ein Blick in Halloween - Die Nacht des Grauens. Bevor der jüngste Film der Horrorreihe bei Amazon Prime eintrifft, könnt ihr euch noch einmal das verstörende Original von John Carpenter anschauen. Auch wenn der Film inzwischen über 40 Jahre auf dem Buckel hat, gehört er immer noch zu einer der fesselndsten Horrorerfahrungen überhaupt.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Bei den Serien sieht die Auswahl deutlich schwächer aus. Hier ist Amazon Prime diese Woche definitiv der Netflix-Konkurrenz unterlegen, wo mit der 3. Staffel von Dark eine der meisterwarteten Serien des Jahres startet. Generell kann man aber mit ein paar Episoden von Archer nie etwas falsch machen.

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Animationsserien für Erwachsene

South Park oder Family Guy? Rick and Morty oder BoJack Horseman? In dieser Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - dreht sich alles um die besten Animationsserien für Erwachsene.

Jenny, Max und Hendrik sprechen über die Klassiker aus den 90ern mit ordentlich Nostalgie-Potenzial, aber auch die Animations-Highlights aus den letzten Jahren - ausgenommen sind Anime. Diskutiert werden unter anderem Final Space, Love, Death & Robots und Undone.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was schaut ihr am Wochenende bei Amazon Prime?