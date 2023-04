Jetzt bei Amazon Prime: Gewaltiger Fantasy-Zweiteiler, in dem eine der bedeutendsten Seeschlachten der Antike dargestellt wird

Bei Amazon Prime Video streamen seit diesem Wochenende die beiden 300-Filme, deren Fatansy-Schlachten auf wahre Begebenheiten zurückgehen.

Wer martialische Oster-Unterhaltung und/oder stylische Historien-Action im Leben braucht, kann diese Woche bei Amazon Prime Video vorbeischauen. Die beiden 300-Filme sind nämlich in den Katalog des Streaming-Dienstes gewandert. Sie adaptieren einige der bekanntesten Schlachten der Antike im Zack Snyder/Frank Miller-Stil. Mit dabei: eine legendäre Seeschlacht, deren Ausgang die Geschichte nachhaltig veränderte.

Bei Amazon Prime streamt 300 und dessen Fortsetzung

Die beiden 300-Filme basieren auf Comics von Frank Miller (The Dark Knight Returns) und erzählen Episoden aus den Perserkriegen, die zwischen 499 und 449 v. Chr. zwischen dem persischen Großreich unter Xerxes und den griechischen Stadtstaaten geführt wurden. Mit der historischen Genauigkeit nehmen es weder die Vorlage noch die beiden Filme von Zack Snyder und Noam Murro besonders genau.

Schaut euch den Trailer für 300 an:

300 - Trailer (Deutsch) HD

Die erste Verfilmung, 300 aus dem Jahr 2006, handelt von der Schlacht bei den Thermophylen. Sie verarbeitet den Mythos der 300 Spartiaten, die sich unter der Führung von Leonidas (Gerard Butler) gegen die Übermacht von Xerxes (Rodrigo Santoro) und dessen Armee zur Wehr setzten. Die mit Game of Thrones-Star Lena Headey, The Crown-Thronfolger Dominic West und dem späteren X-Men-Star Michael Fassbender besetzte Action-Oper setzte mit ihren extremen Zeitlupen und den an Comic-Panels orientieren Bildern Maßstäbe. Für Zack Snyder bedeutete das Action-Spektakel den Sprung in die erste Liga Hollywoods.

300: Rise of an Empire verlegt die 300-Action auf hohe See

2014 folgte die späte Fortsetzung 300: Rise Of An Empire, die auf Frank Millers Comic Xerxes basiert. Wobei Fortsetzung relativ ist. Rise of an Empire, spielt nämlich sowohl vor als auch während und nach den Ereignissen des Vorgängers.

Der Trailer für Rise of an Empire:

300 Rise of an Empire - International Trailer (English) HD

Diesmal steht der Athener Thermistocles (Sullivan Stapleton) im Vordergrund. Vor zehn Jahren soll er – so erzählt es der Film, nicht die Geschichtsschreibung – den persischen König Darius getötet haben. Dessen Sohn Xerxes (erneut: Rodrigo Santoro) schwört Rache und fällt als überlebensgroßer Gottkönig in Griechenland ein. Auf seiner Seite: Die Königin und Kriegerin Artemisia (Eva Green), die ihn mit ihrer Flotte unterstützt.

Auch diesmal wird erzählt, wie die zahlenmäßig unterlegenen Griechen sich den Persern zur Wehr setzten. Anders als beim Vorgänger klappert der Film von Noam Murro aber gleich mehrere große Schlachten ab, die einem aus dem Geschichtsunterricht bekannt vorkommen dürften. Angefangen bei der Schlacht von Marathon, die als Vorgeschichte dient, über die Schlacht bei Artemision, bis hin zu einer der bedeutendsten kriegerischen Auseinandersetzungen der Antike: der Seeschlacht von Salamis im Jahr 480 v. Chr. Sie bildete so etwas wie den Anfang vom Ende von Xerxes und Persiens Versuchen, Griechenland zu erobern und hatte damit entscheidenden Einfluss auf die weitere Weltgeschichte.

300: Rise of an Empire hält sich allerdings nicht an tiefgreifenden historischen Einordnungen auf, sondern nutzt diese historischen Meilensteine vor allem für aufwendige Action-Sequenzen zu Land und zu See, in denen das ehemalige Bond-Girl Eva Green allen die Show stiehlt.

