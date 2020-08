Jetzt bei Netflix: Alle 20 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix hat auch diese Woche viele neue Filme und Serien im Programm. Aquaman, die Rückkehr des Karate Kid und einen The Witcher-Bonus gibt es zu streamen.

Das Wochenende ist gerettet. Denn 20 neue Serien und Filme hat Netflix in dieser Woche für die Abonnent*innen ins Programm aufgenommen. Neben Aquaman und der Karate Kid-Serie Cobra Kai hat Netflix noch einige weitere interessante Starts im Angebot, um euch von dem Regenwetter abzulenken. Besonders Fans von The Witcher mit Henry Cavill können sich auf eine Überraschung freuen.

Die Highlights bei Netflix: The Witcher-Doku, Aquaman und Cobra Kai

In dieser Woche nahm Netflix das wilde DC-Abenteuer Aquaman von Regisseur James Wan in seinen Katalog mit auf. Darin geht es für Jason Momoa als Arthur Curry in die Unterwasserwelt von Atlantis, wo er in die Verschwörung seines Halbbruders Orm verwickelt wird. Aquaman bietet Superhelden-Fans großen Spaß, der sich nicht allzu ernst nimmt.

Hier könnt ihr den Trailer zum DC-Film Aquaman sehen:

Aquaman - Final Trailer (Deutsch) HD

Weiterhin hat Netflix in dieser Woche eine Serien-Überraschung für alle Fans der Karate Kid-Trilogie im Angebot. Der Streamingdienst schnappte sich nämlich jüngst die Rechte an der Serienfortsetzung Cobra Kai, welche zuvor für YouTube Premium entstand. 2 Staffeln mit Johnny und Daniel sind jetzt auf Netflix. Eine 3. Staffel ist bereits fertig und soll 2021 erscheinen.

Hier gibt's den Trailer zur Karate Kid-Serie Cobra Kai:

Cobra Kai - S01 + S02 Netflix Trailer (English) HD

Für The Witcher-Fans gibt es in dieser Woche ebenfalls eine Überraschung. Netflix veröffentlichte nämlich die halbstündige Dokumentation The Witcher - Das Making-of, in der Fans spannende Einblicke in die Dreharbeiten der 1. Staffel und Henry Cavills Kampftraining erhalten. Es ist zwar keine neue Staffel, aber immer noch besser als die totale The Witcher-Flaute in diesem Jahr.



Unser Podcast zu Brooklyn 99 bei Netflix: Die Polizei-Sitcom muss sich ändern

Jenny Jecke und Andrea Wöger diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, was Brooklyn Nine-Nine zu einer großartigen Serie macht und warum sie sich in der kommenden, 8. Staffel mit den Problemen der US-Polizei auseinandersetzen muss:

Die beliebte Polizei-Comedyserie zeigt uns die Welt aus der Sicht von durch und durch guten Polizistinnen und Polizisten. Die derzeitige Debatte um die US-Polizei macht jedoch klar, dass sich die Serie genau deshalb ändern muss. Das sagen auch die Macher.

