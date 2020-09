Jetzt bei Netflix: Alle 29 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix hat auch diese Woche viele neue Filme und Serien im Programm. Der American Horror Story-Ersatz Ratched und Karate Kid-Nachschub gibt es zu streamen.

Fast 30 neue Serien und Filme hat Netflix in dieser Woche für die Abonnent*innen ins Programm aufgenommen. Neben einem düsteren Thriller mit MCU-Star Tom Holland in Höchstform macht Netflix Cobra-Kai Fans mit den ersten Karate Kid-Filmen ein großes Streaming-Geschenk. Aber auch Horrorfans kommen auf ihre kosten mit der neuen Serie der American Horror Story-Macher.

Serien-Highlight bei Netflix: Ratched ist der ideale American Horror Story-Ersatz

Angelegt als Vorgeschichte zur monströsen Schwester Ratched aus Einer flog über das Kuckucksnest entpuppt sich Ryan Murphys neue Serie Ratched als inoffizieller American Horror Story-Beitrag - immerhin gibt es sonst keine neue Staffel in diesem Jahr. Mit Sarah Paulson in der Hauptrolle geht es mal wieder in eine düstere Irrenanstalt, in der grausame Menschenversuche blutigen Körper-Horror entfesseln.

Schaut den Trailer zum Netflix-Horror Ratched

Ratched - S01 Trailer (Deutsch) HD

Für den wilden Mix aus Horror, Exploitation und queerem Melodram versammelt Murphy wieder einen namhaften Cast. Neben American Horror Story-Darsteller Finn Wittrock gehören hier Cynthia Nixon sowie Sharon Stone (als mörderische Affen-Liebhaberin) zu den Highlights.

Netflix-Geheimtipp: Das letzte Wort lässt euch das Lachen im Halse stecken

Ebenfalls in dieser Woche startete die deutsche Netflix-Serie Das letzte Wort. Darin spielt Anke Engelke eine Witwe, die ihre Trauer nicht verarbeiten will und stattdessen einen Job als Trauerrednerin annimmt.

Schaut den Trailer zum Serien-Tipp Das letzte Wort

Das letzte Wort - Trailer (Deutsch) HD

Trotz der tragischen Thematik von Trauerbegleitung findet die Serie die richtige Balance zwischen schwarzem Humor und notwendigem Ernst. Wenn euch die typisch deutsche TV-Inszenierung nicht stört, erwartet euch ein kurzweiliger Binge-Spaß mit interessanter Thematik und grandiosen Charakteren.

Neue Filme bei Netflix in der Übersicht

Neue Serien bei Netflix in der Übersicht

Podcast für Karate Kid-Fans: Darum ist Cobra Kai auf Netflix so gut

Jenny und Andrea ergründen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, warum Cobra Kai so ein geniales Karate Kid-Sequel ist:

Sie reden über Legacyquels (Erklärung gibt's im Podcast!), die originalen Karate Kid-Filme und wie Cobra Kai die Vorgänger ehrt und demontiert gleichzeitig. Sie diskutieren über die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 3.



Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?