Jetzt bei Netflix: Das bessere Don't Look Up vereint Horrorfilm, Katastrophen-Thriller und Satire mit abgedrehtem Star Wars-Bösewicht

Bei Netflix geht jetzt die Welt unter in Weißes Rauschen mit Star Wars-Star Adam Driver und Barbie-Regisseurin Greta Gerwig. Lest hier, warum sich die Bestseller-Adaption lohnt.

Letztes Jahr versuchten Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence die Welt (vergeblich) auf den Untergang vorzubereiten. Der diesjährige Don't Look Up heißt Weißes Rauschen. Auch in der Bestseller-Adaption droht ein Untergang, was einige komische, aber auch gruselige Entwicklungen zur Folge hat. In der Hauptrolle: Adam Driver, der Kylo Ren-Darsteller aus den letzten Star Wars-Filmen.

Weißes Rauschen bei Netflix ist eine Adaption von Don DeLillos Bestseller

Weißes Rauschen von Regisseur Noah Baumbach (Marriage Story) basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Don DeLillo, der 1985 erschienen ist.

Adam Driver spielt Jack Gladney, einen Professor für "Hitler-Studien" in einem kuscheligen College irgendwo in den USA. Jack hat eine Patchwork-Familie mit seiner vierten Ehefrau Babette (Greta Gerwig), vier Kinder und gleich mehrere Sorgen: Erstens hält Babette irgendetwas vor ihm geheim. Zweitens steht eine Konferenz an, die entblößen könnte, dass der angebliche Hitler-Experte nicht einmal Deutsch spricht. Und drittens gibt es da noch diese Giftwolke, die sich immer weiter nähert.

Netflix Weißes Rauschen

Aus diesen Grundzutaten entwickelt Baumbach mit seinem Cast eine verspielte Satire mit Elementen von Horrorfilm und Katastrophen-Thriller.

Weißes Rauschen feierte in Venedig Premiere und damals beschrieb ich so, warum der Film seine satirischen Ziele überzeugender trifft als Don't Look Up:

Im Gegensatz zum Netflix-Vorgänger verzichtet Weißes Rauschen auf tumbe Karikaturen mit der Charaktertiefe eines 280-Zeichen-Tweets. Dafür bietet DeLillos Romanvorlage einfach zu viel Stoff. Zwei Highlights: Don Cheadle, der die schlendernden Dialoge genüsslich aufsaugt als Jacks Kollege Murray, und der gewohnt abgedrehte Lars Eidinger. [...] Irgendwann schlägt er wie ein Wrecking Ball in den Film ein und dann ist nichts mehr, wie es war.

Jetzt kann jede:r sich ein Bild von Weißes Rauschen machen. Dabei solltet ihr unbedingt den vollständigen Abspann anschauen, der eine der ausgeklügeltesten Szenen des Films enthält. Die gibt einem auch nochmal die Möglichkeit, die wunderhübsch verschrobenen Kulissen zu genießen, die an Tim-Burton-Filme erinnern.

