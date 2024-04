Jetzt komplett bei Netflix: Eine der besten Sci-Fi-Action-Reihen mit 6 Teilen, deren Neuauflage grandios scheiterte

Bei Netflix gibt es jetzt eine komplette Sci-Fi-Reihe mit jeder Menge Action, tödlichen Viren und einer Frau, die nie müde wird, die Welt zu retten. Sogar für Horror-Fans wird einiges geboten.

Wenn Videospielverfilmungen ihren eigenen Weg einschlagen und mit der Vorlage nur noch im Namen und einigen wenigen Kernelementen übereinstimmen, kann das oft nach hinten losgehen. Liefert man dabei aber unendlich unterhaltsames Sci-Fi-Action-Kino, kann eigentlich niemand mehr so richtig böse sein. Und vielleicht werden solche Filme dann ja sogar zum Kult.

Diese Formel hat in jedem Falle für Paul W.S. Anderson und seine Frau Milla Jovovich funktioniert. Ganze sechs Filme drehten sie gemeinsam seit dem ersten Resident Evil und ballerten und schnetzelten sich damit in die Herzen so einiger Sci-F-i, Action- und Zombie-Fans.

Die gesamte Resident Evil-Reihe ist ab sofort auf Netflix verfügbar. Ausgerechnet der Plattform also, die vor zwei Jahren meinte, das Ausgangsmaterial als Serie neu umsetzen zu wollen – und dabei gnadenlos scheiterte.

Sci-Fi-Action jetzt bei Netflix: In der Resident Evil-Reihe tritt Milla Jovovich unzähligen Zombies in den Hintern

So finden wir uns zusammen, um dem ewigen Märchen des Zombie-Gemetzels zu lauschen. Es beginnt, wie so viele Endzeitmärchen, mit einer geheimen, geheimen Forschungseinrichtung und einem gefährlichen, gefährlichen Virus. Ein Virus, das durch eine unglückliche Verkettung von Umständen freigesetzt wird und eine enorme Bedrohung für die Welt darstellt.

Gut, dass es auch eine (böse? gute? wir werden sehen!) Königin gibt, in diesem Fall die Red Queen, die KI des Labors. Die ergreift Schutzmaßnahmen und tötet erst einmal alle Infizierten. Doch was muss ich da hören? Die stehen als Zombies und Mutanten und Mutantenzombies wieder auf? Dann muss, wie in jeder guten Geschichte, jetzt wohl ein Spezialkommando her.

Unsere beiden Action-Prinzessinnen Alice (Milla Jovovich) und Rain (Michelle Rodriguez) werden sich schon um die Zombies und die Königin kümmern. Und das nicht nur in einem Film. Nein, nein, unsere Märchenwelt überspannt sechs Filme, in denen die Menschheit zusehends dezimiert und die Erde immer weiter von Monstern überrannt wird.

Doch natürlich gibt Alice nie auf. Die Menschheit will gerettet und die Erde wieder aufgebaut werden. Denn die Arbeit einer wahren Action-Prinzessin hört nie ganz auf, solange Untote, die Umbrella Corporation, geheime Technologien und verborgene Bunker im Spiel sind!

Netflix versuchte sich vor Kurzem an einer eigenen Resident Evil-Neuauflage – scheiterte dabei aber grandios

Netflix-Serien zu geliebten Franchises und Vorlagen sind meist eine Überraschungstüte. Die Adaptionen des Streaming-Dienstes rangieren auf einem Spektrum, das von "macht alle glücklich" wie bei One Piece bis "hierzu gibt es nur noch Hasstiraden" reicht. Letzteres Schicksal blühte 2022 auch Netflix' neuem Ansatz zu Resident Evil.



Was für Fans die Hoffnung auf eine ganz neue Ära des ikonischen Zombie-Universums geweckt hatte, entpuppte sich für die meisten schnell als abgrundtiefe Enttäuschung.

Hier auf Moviepilot kam die Serie im Schnitt nur knapp über 4 von 10 Punkten und auch auf anderen Wertungsportalen sah es nicht viel besser aus. Die Reaktionen waren unterirdisch und die Zahlen offenbar auch: Netflix hat in kürzester Zeit und nach nur einer Staffel den Stecker gezogen und Resident Evil direkt wieder abgesetzt.

Wer der Serie aus Neugier doch noch eine Chance geben will oder sich lieber noch einmal sämtliche Filme mit Milla Jovovich zu Gemüte führt, kann beides ab heute auf Netflix tun.