Knallharter Action-Thriller: Jessica Chastain verprügelt Colin Farrell im Trailer

Zuletzt kämpfte Jessica Chastain gegen Horrorclown Pennywise. Jetzt schlüpft sie in die Rolle einer gnadenlosen Killerin. Hier ist der erste Trailer zum Action-Thriller Ava.

Nachdem sich Jessica Chastain in ES Kapitel 2 zusammen mit dem Losers Club gegen den furchteinflößenden Horrorclown Pennywise gestellt hat, meldet sie sich mit einem knallharten Action-Thriller zurück. Dieser trägt den schlichten Titel Ava und hat vor wenigen Stunden seinen ersten Trailer erhalten.

In Ava spielt Jessica Chastain eine Killerin, die für eine Black-Ops-Organisation arbeitet und zu den besten ihres Fachs gehört. Ihre Aufträge, die sie rund um den Globus bringen, führt sie mit bemerkenswerter Präzision aus. Wie so oft bei solchen Geschichten geht jedoch eine dieser Missionen schief und fortan wird die Jägerin zur Gejagten.

Trailer zum Action-Thriller Ava mit Jessica Chastain

Im Fall von Ava hat das zur Folge, dass sich Jessica Chastain und Colin Farrell ein blutiges Gefecht liefern, wie die letzten Sekunden des Trailers zeigen. Zudem präsentiert sich John Malkovich von seiner weniger ruhigen Seite. Der Rest des Casts wird von Common, Geena Davis, Diana Silvers und Joan Chen komplettiert.

Schaut den Trailer zu Ava mit Jessica Chastain:

Ava - Trailer (English) HD

Ava wurde zuerst unter dem Titel Eve entwickelt, damals noch mit Matthew Newton als Regisseur. Aufgrund von Vorwürfen häuslicher Gewalt und Übergriffen trat er jedoch von seinem Posten als Regisseur zurück. Daraufhin übernahm Tate Taylor das Projekt, der in jüngerer Vergangenheit den Psycho-Thriller Girl on the Train und den Horror-Thriller Ma in die Kinos brachte.

Wann und wie Ava veröffentlicht wird, steht derweil noch nicht fest. Weder in Deutschland noch den USA hat der Film bisher einen Kinostart. Aufgrund des Coronavirus liegt es nahe, dass der Film direkt als Stream seine Premiere feiert. Auf diesem Wege wurde zuletzt auch der thematisch ähnlich angelegte The Rhythm Section mit Blake Lively in der Hauptrolle veröffentlicht.

