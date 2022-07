Legendäre Fantasy-Geschichte sorgt im ersten Trailer für Harry Potter-Gefühle mit Game of Thrones-Star

Mit Harry Potter-Anklängen, Riesenschlange, viel Magie und einem Game of Thrones-Star hat dieser Fantasy-Film beste Chancen, zum Jahresende bei Fans zauberhafter Unterhaltung genau den richtigen Ton zu treffen.

Was ist die älteste berühmte Fantasy-Geschichte, die euch spontan einfällt? Mozarts Die Zauberflöte brachte schon vor Herr der Ringe, Harry Potter und Game of Thrones Zauberei und Abenteuer zusammen. Dieses Jahr erwartet uns mit The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte eine moderne Adaption des weltberühmten Stoffes im Kino. Nun gibt ein Trailer erste Einblicke.

The Magic Flute: Ein Fantasy-Abenteuer mit Harry Potter-Internat und Game of Thrones-Star

1791 wurde Wolfgang A. Mozarts Oper Die Zauberflöte in Wien uraufgeführt. Heute, 231 Jahre später gehört sie zu den wohl berühmtesten Opern der Welt. Sich in die Riege der neuen Fantasy-Filme 2022 einreihend, kombiniert Regisseur Florian Sigl in seiner Verfilmung The Magic Flute Altes mit Neuem:

Hier könnt ihr euch den Fantasy-Trailer zu The Magic Flute ansehen:

The Magic Flute - Trailer (Deutsch) HD

Der 17-jährige Tim Walker aus London kommt ans renommierte Mozart-Internat (mit starken Harry Potter-Vibes) in den österreichischen Alpen. Hier soll er zeigen, was er als Sänger drauf hat ... und wird unvermittelt durch eine Uhr tatsächlich in die magische Welt der Zauberflöte befördert. Dort begegnet er als Prinz Tamino berühmten Figuren wie Papageno (Game of Thrones-Star Iwan Rheon).



Die deutsche Produktion The Magic Flut wird als Fantasy-Epos unter anderem von Regie-Star Roland Emmerich (Independence Day, Moonfall) produziert – was schon vor 5 Jahren angekündigt wurde und nun Wirklichkeit wird. Und weil die Oper Die Zauberflöte ohne Musik nicht komplett wäre, darf die Besetzung in dem Musical auch gesanglich alles geben.

Die Fantasy-Besetzung: Wer spielt in The Magic Flute alles mit?

Der Cast des Fantasy-Films The Magic-Flute fährt vielen Stars auf, die (Genre-)Fans bekannt vorkommen dürften:

Der Fantasy-Film The Magic Flut soll Weihnachten 2022 in den deutschen Kinos laufen.

Disclaimer: Die Zauberflöte wird von Flute Films produziert. Die Webedia-Mediengruppe, zu der auch Moviepilot gehört, hat den Film koproduziert. Deswegen werden wir keine Review zu dem Film veröffentlichen.



Hat der erste Trailer zum Fantasy-Film The Magic Flute eurer Interesse eingefangen?