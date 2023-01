Letzte Chance: Netflix wirft ein Thriller-Meisterwerk, einen der verstörendsten Filme der 2000er und eine richtig gute Horrorkomödie raus

Im Januar müssen ein paar großartige Film-Highlights das Netflix-Angebot verlassen. Dabei ist ein Horror-Spaß und Thriller-Kult mit Christian Bale.

Netflix macht Neujahrsputz, und alle Fans blutiger Spannung müssen leider darunter leiden. In den nächsten Tagen und Wochen verschwinden vier Großwerke aus den Genres Horror und Thriller. Darunter sind mindestens zwei absolute Meisterwerke.

Horror-Kult und Thriller-Highlight fliegen bald bei Netflix raus

Eines der größten Löcher wird am 22. Januar der Thriller Gone Girl - Das perfekte Opfer reißen, in dem Regie-Legende David Fincher meisterhaft vom Verschwinden einer Frau Rosamund Pike und den Suchbestrebungen ihres Ehemannes (Ben Affleck) erzählt. Nichts ist dort so, wie es scheint.

Schon zuvor läutet der Rauswurf von Baby Driver den Verlust mehrerer guter Filme ein. An demselben Tag auch der Horror-Kult Zombieland mit Woody Harrelson und Jesse Eisenberg.

Ganz zum Ende des Monats müssen sich Fans von einem blutigen Highlight der letzten 30 Jahre Filmgeschichte verabschieden, in dem Christian Bale eine ikonische Rolle spielt. Mit der brutalen Wall Street-Satire American Psycho verschwindet einer der verstörendsten Filme der 2000er aus dem Programm.

Die wichtigsten Filme, die Netflix im Januar rauswirft:

14. Januar 2022

Baby Driver

Zombieland

22. Januar 2022

Gone Girl

30. Januar 2022

American Psycho

