Lucifer macht sich vor Staffel 5 über das nahende Ende lustig

Lucifer geht mit großen Schritten auf die (wahrscheinlich) finale 5. Staffel zu. Neue Infos spielen nun mit dem Wissen, dass Fans sich eine Verlängerung der Serie wünschen.

Lucifer spielt seit ein paar Wochen mit teuflischer Freude auf unserer Gefühls-Klaviatur. Noch immer gibt es kein Startdatum 2020 für die 5. Staffel (in Deutschland bei Amazon), die Produzent Netflix vor ein paar Monaten als letzte Staffel angekündigt hat.

Doch während die Hinweise auf eine mögliche Verlängerung um Staffel 6 sich verdichten, weiß die Serie sehr wohl um die Hoffnungen der Fans ... und triezt sie damit, wie der neu veröffentlichte Episoden-Titel beweist.

Lucifer: Der neue Episoden-Titel weiß, wie er uns fertig macht

16 Episoden soll die zweigeteilte 5. Staffel von Lucifer haben. Zuletzt schürte schon der bekanntgegebene Titel der 14. Folge die Angst vor dem Ende. Nun wurde aber auch der Titel von Episode 15 veröffentlicht und verdeutlicht: Die Lucifer-Drehbuchautoren machen sich eindeutig über uns lustig!

Yup! You guessed it #Lucifer 515 is having a special guest director that some of you may recognize pic.twitter.com/GmVoF90Cim — Lucifer Writers Room (@LUCIFERwriters) February 27, 2020

Is This Really How It's Going To End?! heißt die 15. Folge von Lucifers 5. Staffel, also übersetzt: "Ist das wirklich, wie es enden wird?!" Regie wird hier Co-Showrunnerin Ildy Modrovich führen, die von Anfang an als Drehbuchautorin dabei war und nun ihr Regiedebüt gibt. Die Taschentuch-Box neben der Titelseite des Drehbuchs sollte uns allerdings zu denken geben.

Das Fragezeichen plus Ausrufezeichen am Ende des Episoden-Titels unterstreicht nur noch mehr die Botschaft des Satzes: Uns wird ein Ende von Lucifer präsentiert ... und zugleich in Frage gestellt, ob das die beste Lösung ist. Bedenken sollten wir zudem, dass es sich hier um die vorletzte Folge der 5. Lucifer-Staffel handelt.

Was bedeutet die Episode für eine 6. Staffel von Lucifer?

Der Titel der neuen Lucifer-Episode lässt sich bei all dem darin mitschwingenden Gefühl und Humor auf verschiedene Arten auslegen:

Da es sich hier um die vorletzte Folge von Lucifers finaler Staffel handelt, stellt der Titel das dramatische Ende, was hier offenbar vonstatten geht, in Frage und verweist darauf, dass in der letzten Folge nochmal alles anders kommen könnte.

kommen könnte. Die Lucifer-Fans zerbrechen sich schon seit geraumer Zeit den Kopf, wie/ob Lucifer (Tom Ellis) und Chloe (Lauren German) zusammenkommen. Spielt die Serie hier kurz vor dem Ende (ähnlich einer Zeitschleife) also vielleicht mehrere Möglichkeiten des Finales durch?

durch? Oder ist den Drehbuchschreibern mittlerweile sehr wohl bewusst, dass für Lucifer doch noch eine Staffel 6-Verlängerung möglich ist und dass das, was sie gerade schreiben, eben gar nicht das Ende sein wird?

Gewiss ist vor allem eines: Lucifer wäre nicht der Teufel, wenn er seine Fans nicht bis zur 5. Staffel Höllenqualen der Ungewissheit durchstehen lassen würde.

Wie deutet ihr den neuen Episoden-Titel von Lucifers (vielleicht) vorletzter Folge?