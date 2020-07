Marvel-Horror mit Game of Thrones-Star: Neuer Teaser kündigt Überraschung an

Ende August soll der Marvel-Horrorfilm New Mutants endlich ins Kino kommen. Jetzt ist noch ein Teaser erschienen, der einen überraschenden Comic-Con-Auftritt ankündigt.

Insgesamt fünf Mal wurde der Marvel-Film New Mutants schon verschoben. Dass das Spin-off aus dem X-Men-Universum überhaupt noch ins Kino kommen würde, erschien zuletzt immer unwahrscheinlicher. Ende August soll es aber wirklich soweit sein und Disney betonte bei der Verkündung des neuen New Mutants-Datums, den Film immer noch in die Lichtspielhäuser bringen zu wollen.

Jetzt gibt es nochmal eine Überraschung zu New Mutants. Ein neuer Teaser heizt die Vorfreude erneut an und verkündet gleichzeitig, dass der Film von Josh Boone bei der kommenden Comic-Con ebenfalls mit einem Panel vertreten sein wird.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu New Mutants an

New Mutants - Comic-Con Teaser (English) HD

Was bedeutet der Comic-Con-Auftritt von New Mutants?

Auch wenn sich der geplante Kinostart von New Mutants nicht nochmal geändert hat, taucht das Datum im neuen Teaser nicht auf. Stattdessen wird angekündigt, dass Fans keinesfalls das New Mutants-Panel auf der Comic-Con@Home-Veranstaltung am 23. Juli 2020 verpassen sollten.

Hier werden sowohl Regisseur Josh Boone als auch der Cast bestehend aus Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt und Henry Zaga anwesend sein. Was dort präsentiert wird, ist aber noch geheim.

Passend dazu spekuliert Cinema Blend darüber, ob auf der Comic Con-Veranstaltung überraschend verkündet werden könnte, dass New Mutants womöglich doch direkt bei Disney+ als Stream veröffentlicht wird. Da die hohen Corona-Infektionszahlen in den USA wieder zu landesweiten Kinoschließungen führen, dürften die sicheren Box Office-Verluste vielen Studios zu riskant sein.

Eine weltweite Streaming-Veröffentlichung wäre die einzige sichere Möglichkeit, den Film nicht schon wieder verschieben und Fans weiter enttäuschen zu müssen. Ob New Mutants überraschend direkt zu Disney+ oder wie geplant am 27. August 2020 in die Kinos kommt, erfahren wir dann am 23. Juli 2020 beim Comic-Panel des Marvel-Films.

Würdet ihr euch freuen, wenn New Mutants bald direkt zu Disney+ kommt?