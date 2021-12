Matrix 4 holt 9 Figuren der alten Filme zurück – damals und heute im Vergleich

In der Besetzung von Matrix 4 dürften euch einige Stars und Figurennamen bekannt vorkommen. Wir haben die Rückkehrer aus der Original-Trilogie zusammengetragen. Habt ihr alle entdeckt?

Matrix Resurrections wühlt als 4. Teil der Reihe tief in den Erinnerungen von Matrix, Matrix Reloaded und Matrix Revolutions und bringt dabei viele bekannte Gesichter zurück. In der Besetzung von Matrix 4 tummeln sich viele Schauspieler:innen der Vorgänger-Filme und wir haben insgesamt 9 Charaktere der alten Trilogie gezählt.



Aber Achtung: Dieser Artikel richtet sich an alle, die gespoilert werden wollen oder die nach dem Kinobesuch nochmal eine Cast-Erinnerungsstütze zu den Figuren-Rückkehrern brauchen, weil sie die Matrix-Trilogie vor längerer Zeit gesehen haben.

Seht schon im Trailer zu Matrix 4 viele Bekannte

Matrix Resurrections - Trailer 2 (Deutsch) HD

Eingeteilt haben wir die in Matrix Resurrections aus der Matrix-Trilogie * zurückkehrenden Figuren in:

Alte Figuren mit bekannten Gesichtern: 6 Stars die nochmal in ihre alten Rollen schlüpfen

Stars die nochmal in ihre alten Rollen schlüpfen Alte Figuren mit neuen Gesichtern: 3 wichtige Charaktere, die neu besetzt wieder auftauchen

Matrix Resurrections: Diese wiederbelebten Schauspieler:innen dürften euch bekannt vorkommen

Für Lana Wachowski war Matrix 4 ein vergnügliches Klassentreffen vor und hinter der Kamera. Den Zuschauenden dürfte es beim Kinobesuch ganz ähnlich gehen. So kehren folgende Stars in ihren alten Rollen noch einmal zurück.

Der 1. Matrix-Rückkehrer ist Neo ... natürlich

Thomas A. Anderson ("Mr. Anderson!") aka Neo (Keanu Reeves) ist als einstiger Auserwählter natürlich wieder der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte von Matrix 4. Auch wenn er um 20 Jahre gealtert jetzt zum Game-Designer aufgestiegen ist.



© Warner Matrix: Neo damals und heute

Die 2. Matrix 4-Rückkehrerin Trinity

Genauso wenig wie Neo darf natürlich seine große Liebe Trinity (Carrie-Anne Moss) fehlen. In der neuen Matrix wurde die einstige Widerstandskämpferin aber mit Mann und Kindern ausgestattet. Ach ja: Und Trinity heißt jetzt Tiffany.



© Warner Matrix: Trinity damals und heute

Das 3. Matrix-Wiedersehen in Resurrections: Niobe

Bei Niobe (Jada Pinkett Smith) müssen wir schon genauer hinsehen, um sie wiederzuerkennen. Denn da zwischen Matrix Revolutions und Resurrections nicht 20 sondern in Wahrheit 60 Jahre liegen, ist die Kommandantin des Widerstands, Ex-Freundin von Morpheus und Kapitänin des Schiffes Logos (mit dem Neo und Trinity am Ende von Matrix 3 ins Herz der Maschinenwelt flogen) stark gealtert.



© Warner Matrix: Niobe damals und heute

Der 4. Matrix-Star-Rückkehrer: Der Merowinger

Der Franzose, der in Teil 2 und 3 zur Matrix stieß, nannte sich "der Merowinger" (Lambert Wilson) und war ein altes und mächtiges Programm im Exil. Als Informationshändler hatte er einen nicht unerheblichen Einfluss, der im Matrix-Neustart von Resurrections allerdings verflossen ist. Entsprechend verwahrlost zeigt sich der Merowinger in Teil 4, auch wenn er dem Kampf mit Agent Smith beiwohnt und vor seiner Flucht noch Rache schwört.



© Warner Matrix: Der Merowinger damals und heute

Der 5. Matrix-Rückkehrer: Agent Johnson

Die Rückkehr von Agent Johnson (Daniel Bernhardt) wurde im Vorfeld ebenfalls bekanntgegeben. Ob er allerdings wirklich in Matrix 4 auftaucht, ist nicht bestätigt. So gibt es Berichte von Besuchern der Test-Screenings (via Twitter ), dass eine Szene mit ihm in der Kinofassung fehlt. In Teil 2 führte Agent Johnson als Sicherheitsprogramm der Matrix noch die geupgradeten Agenten an.

© Warner Matrix: Agent Johnson (vorn)

Der 6. Matrix 4-Rückkehrer: Kid

Wie die IMDb weiß, treibt sich in Matrix 4 außerdem (in einem nicht im Abspann vermerkten Cameo) der einstige Jugendliche herum, der in Teil 2 und 3 nur "Kid" (Clayton Watson) genannt wurde. Die Figur wurde in der Kurzfilmsammlung Animatrix als Junge eingeführt, der der Scheinwelt dank Neo auf seinem Skateboard entkam ... und sich in Zion als etwas nervtötender Bewunderer ständig an dessen Fersen heftete. Seinen größeren Auftritt in einem verworfenen Matrix 4-Film bekam der Schauspieler nicht, doch immerhin war jetzt offenbar ein Gastauftritt drin.

© Warner In Matrix 2, 3 und 4: Kid

Diese alten Figuren kommen mit neuen Gesichtern in Matrix 4 zurück

Obwohl die meisten originalen Matrix-Darsteller noch leben, wurden nicht alle mit ihren alten Schauspielern zurückgebracht. So tauchen folgende alte Figuren in neuen Versionen in Matrix Resurrections auf:

Neubesetzter Matrix-Rückkehrer 7: Morpheus

Neos in der originalen Matrix-Trilogie von Laurence Fishburne gespielter Mentor Morpheus, taucht in Matrix Resurrections nur noch in alten Aufnahmen und als Statue auf. Dafür aber lernen wir an seiner Stelle ein Programm kennen, das mit Yahya Abdul-Mateen II eine Mischung aus Morpheus und Agent Smith ist und auf der Seite der Menschen kämpft.

© Warner Matrix: Morpheus damals und heute

Neubesetzte Matrix-Rückkehrer 8: Agent Smith

Das Gesicht von Hugo Weaving blitzt immer wieder auf, wenn Neos Videospiel-Boss und Partner schließlich als das befreites Programm bzw. der Computer-Virus (Agent) Smith (Jonathan Groff) enttarnt wird. Also als jener große Feind, den es in der Matrix-Trilogie zu besiegen galt. Als Wild Card in Resurrections stänkert er eine Weile gegen den an seiner geistigen Gesundheit zweifelnden Thomas Anderson, bevor er sich zeitweilig auf Neos Seite stellt und anschließend wieder eigene Wege geht.

© Warner Matrix: Agent Smith damals und heute

Neubesetzte Matrix-Rückkehrer 9: Sati

Sati (Tanveer Atwal) war in Matrix Revolutions ein Exil-Programm, das ohne konkreten Zweck von ihren zwei liebenden Eltern-Programmen erschaffen wurde. Das Orakel beschützte sie vor der Löschung, schmuggelte sie mithilfe des Merowingers in die Matrix und sagte ihr eine wichtige Rolle im Kampf von Menschen und Maschinen voraus. Diese Rolle löst sie nun als Erwachsene (Priyanka Chopra Jonas) in Matrix Resurrections ein, lange nachdem sie Neo in der U-Bahn-Station Mobil Avenue traf.

© Warner Matrix: Sati damals und heute

Mit den unzähligen Schauspielern aus der Wachowski-Serie Sense8, die Matrix 4 darüber hinaus bevölkern, ließe sich ebenfalls eine ganz eigene Liste füllen. Weitere Mini-Gastauftritte werden vielleicht erst noch entdeckt. So wie z.B. der von James McTeigue, der als First Assistant Director in allen drei vorigen Matrix-Filmen dabei war, und nun einen Auftritt vor der Kamera als "harmloser Mann" hat.

Matrix 4 im Podcast: Gelungen oder gescheitert?

Matrix 4 im Podcast: Gelungen oder gescheitert? Die Matrix-Experten von FILMSTARTS haben sich in der neuen Folge von Leinwandliebe ganz tief in den Kaninchenbau begeben...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Habt ihr alle Figuren-Rückkehrer in Matrix 4 entdeckt und wiedererkannt?