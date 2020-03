Mehr Marvel als gedacht: Disney+ startet mit vielen Überraschungen

Zum Start von Disney+ in Deutschland bietet der Streaming-Dienst Nutzern viele Überraschungen. Das zuvor angekündigte Programm wurde teils deutlich erweitert.

Seit gestern kommen auch deutsche Disney-Fans in den Genuss des neuen Streaming-Dienstes des Konzerns. Disney+ ist jetzt auch hierzulande verfügbar und bietet Abonnenten ein riesiges Programm, das aus Inhalten von Disney über Pixar und Marvel bis hin zu Fox-Produktionen besteht.

Zu dem bisher bekannten Programm, das von Disney+ im Vorfeld als große Auswahl bekanntgegeben wurde, sind nach dem Start des Streaming-Dienstes aber noch viele weitere überraschende Titel dazugekommen. Wir liefern euch eine Übersicht zu Highlights, die vorab noch nicht feststanden.

Disney+ wartet mit einigen überraschenden Zeichentrickserien auf

Zusätzlich zu den bisher bekannten Disney-Zeichentrickserien sind bei Disney+ unter anderem noch verfügbar:

© Disney Disneys Große Pause

Zu den animierten Marvel-Serien kommen beispielsweise noch dazu:

Marvel-Fans bekommen mehr Filme als zuerst gedacht

Bei der vorab präsentierten Auswahl an Marvel-Filmen fiel auf, dass Disney+-Abonnenten offenbar ohne die Iron Man-Trilogie auskommen müssen. Nach dem Start des Streaming-Dienstes steht aber fest: Auch Iron Man, Iron Man 2 und Iron Man 3 sind bei Disney+ zum Streamen verfügbar. Damit fehlen nur die Spider-Man-Filme (Homecoming und Far From Home) sowie Ant-Man and the Wasp im MCU-Katalog von Disney+.

Viele zusätzliche Filme fallen beim Disney Plus-Angebot auf

Bei der Vorstellung der Auswahl an Filmen bei Disney+ bemängelten auch bei Moviepilot einige Nutzer, dass ihnen so mancher geliebter Klassiker aus dem Katalog des Mäusekonzerns fehlen würde.

Beim Durchstöbern des gesamten Programms sind uns aber viele Filme aufgefallen, die vorab nicht aufgeführt wurden. Dazu zählen animierte Filme genauso wie Realfilme und Fortsetzungen. Hier eine Auswahl weiterer Filmtitel:

© Disney Zoomania

Disney+ mit Freunden teilen: So viele Benutzer sind erlaubt

Selbst mit unserer erweiterten Auswahl ist das ganze Angebot von Disney+ noch lange nicht durchdrungen. Am besten stürzt ihr euch selbst ins Programm und begebt euch auf Entdeckungsreise.

