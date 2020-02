Mission: Impossible 7 & 8: Nächste Rückkehrerin für die Action-Sequels bestätigt

Der Cast von Mission: Impossible 7 und 8 wächst und wächst. Nachdem zuletzt sogar Henry Czernys Rückkehr als Kittridge bestätigt wurde, steht nun das nächste Cast-Mitglied fest.

Mission: Impossible 7 und Mission: Impossible 8 werden aktuell von Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie vorbereitet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe werden zwei Fortsetzungen direkt hintereinander gedreht, was nicht nur die bisher epischste Mission erwarten lässt, sondern ebenfalls ein Klassentreffen aller Franchise-Stars ermöglicht.



Mission: Impossible 7 & 8 bringen Vanessa Kirby zurück

So wurde zuletzt etwa die Rückkehr von Henry Czerny bestätigt, der im allerersten Mission: Impossible-Film in der Rollen von IMF-Leiter Eugene Kittridge zu sehen, danach aber nie wieder auftauchte. Wie Collider berichtet, kehrt nun auch ein weiterer Star zurück, dieses Mal handelt es sich aber jemanden, der erst im Rahmen des letzten Teils, Mission: Impossible 6 - Fallout, in die Reihe eingeführt wurde: White Widow.

Im einem Interview Glamour UK enthüllte Schauspielerin Vanessa Kirby die Nachricht ganz beiläufig. Eigentlich ging es um ihren neuen Film Pieces of a Woman, in dem sie an der Seite von Shia LaBeouf zu sehen ist. Kirby erzählt von den intensiven Dreharbeiten und kommt dabei schließlich auf ihre Mission: Impossible-Rückkehr zu sprechen:

Es war extrem intensiv und sehr düster, das Training für Mission: Impossible wird da beim Loslassen helfen.

Als Waffenhändlerin Alanna Mitsopolis aka White Widow war Vanessa Kirby in Mission: Impossible 6 - Fallout zwar nur für wenige Minuten zu sehen. Diese reichten jedoch, um ihren Kollegen Tom Cruise und Henry Cavill gleich mehrmals die Show zu stehlen. Nach Rebecca Fergusons Isla Faust ist White Widow damit die zweite starke Frauenfigur, die Christopher McQuarrie im Mission: Impossible-Franchise etabliert hat.

Nachfolgend findet ihr eine kleine Übersicht mit allen Schauspielern, deren Beteiligung bei Mission: Impossible 7 & 8 bereits feststeht:

Vanessa Kirby untermauert damit nach The Crown ihre Präsenz in den großen Action-Franchises, die aktuell das Kino dominieren. Abseits von Mission: Impossible mischte sie so zuletzt auch im Fast & Furious-Universum mit, konkret im Spin-off Hobbs & Shaw, und spielte Dwayne Johnson und Jason Statham an die Wand.

Mission: Impossible 7 startet am 21. Juli 2021 in den deutschen Kinos. Mission: Impossible 8 folgt dann rund ein Jahr später am 4. August 2022.



Freut ihr euch über die Rückkehr von Vanessa Kirby in Mission: Impossible 7?