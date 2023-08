Neue Star Wars-Serie Ahsoka erinnert an Ray Stevenson: Der verstorbene Star spielte zwei Rollen in der Sci-Fi-Reihe und so wird er geehrt

Bei Disney+ läuft die neue Star Wars-Serie Ahsoka. Der verstorbene Star Ray Stevenson spielt darin eine seiner letzten Rollen. Der Auftakt erinnert an ihn.

Am Ende der ersten Episode der neuen Star Wars-Serie Ahsoka erscheint die Widmung "Für unseren Freund Ray". Das Sci-Fi-Abenteuer auf Disney+ gedenkt damit dem irischen Schauspieler Ray Stevenson, der im vergangenen Mai im Alter von 58 Jahren verstorben ist. Als Bösewicht Baylan Skoll verkörpert Stevenson einen der spannendsten und eindrucksvollsten Neuzugänge im Star Wars-Universum.

Ahsoka-Star Ray Stevenson spielte 2 Rollen im Star Wars-Universum

Der 1964 in Nordirland geborene Ray Stevenson begeisterte mit zahlreichen ikonischen Rollen in Filmen und Serien. Auf der großen Leinwand war er unter anderem in den Fantasy-Blockbustern King Arthur und Die drei Musketiere sowie in dem Sci-Fi-Filmen The Book of Eli, dem indischen Action-Reißer RRR und der Divergent-Reihe zu sehen.

HBO Ray Stevenson in Rom

Im Universum der Marvel-Filme übernahm er sogar gleich zwei unterschiedliche Rollen – als asgardischer Elitekämpfer in den ersten drei Thor-Filmen sowie als brutaler Antiheld in Punisher: War Zone.

Auch mit seinen vielen Serienrollen konnte Ray Stevenson bleibende Eindrücke hinterlassen. Etwa als Legionär Titus Pullo in Rom, als Gangster Isaak Sirko in Dexter, als Piratenlegende in Black Sails oder auch als mysteriöser Othere in Vikings.

Diese Rollen übernahm Ray Stevenson in Star Wars

Disney Ray Stevenson als Baylan Skoll in Ahsoka

Ray Stevensons Rolle in der von Rosario Dawson als Ahsoka Tano angeführten Disney+ Serie ist nicht sein erster Auftritt im Star Wars-Universum.

In den Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels sprach er den bösen Mandalorianer Gar Saxon. In Ahsoka können Fans ihn in einer seiner letzten Rollen als Ex-Jedi Baylan Skoll sehen.



Ray Stevenson ist der Star Wars-Schurke Baylan Skoll in Ahsoka

Mit seiner mächtigen Präsenz gehört Baylan Skoll schon nach wenigen Minuten zu den eindrucksvollsten neuen Star Wars-Figuren in Ahsoka. Hinter dem Charakter verbirgt sich nämlich eine spannende Geschichte. Einst als ehrwürdiger Jedi ausgebildet, wandte Baylan Skoll seine Loyalität nach der Order 66 dem Imperium zu und arbeitet seither als Söldner.

Mehr zu Baylan Skoll könnt ihr im Podcast-Check zu Star Wars: Ahsoka hören

Auch wenn es den Jedi-Orden längst nicht mehr gibt, tritt Baylan Skoll weiterhin als beherrschter und disziplinierter Jedi auf. Nur steht er nun im Dienste des Bösen. An seiner Seite hat er sogar eine Schülerin namens Shin Hati (Ivanna Sakhno), die er als fähige Machtnutzerin ausbildete.

Baylan Skoll arbeitet in Ahsoka für die Hexen-Nachfahrin Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), die einen Weg sucht, um den bösen Großadmiral Thrawn aus einer fernen Galaxie zu befreien, in der er sich seit einigen Jahren befindet. Seine Rückkehr könnte nämlich das Galaktische Imperium wieder auferstehen lassen und die Ära des Friedens beenden.

Das wollen Ahsoka Tano und ihre Mitstreitenden verhindern. Baylan Skoll, seine Schülerin Shin Hati und der rätselhafte Ex-Inqusitor Marrok sind allerdings überaus starke Gegener, die sich den Helden in den Weg stellen. Und Ray Stevensons Star Wars-Schurke wird sich dem Trailer zufolge noch mindestens ein episches Lichtschwert-Duell mit Ahsoka liefern.

