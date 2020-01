Nach Morbius-Trailer: Der Marvel-Vampirfilm wird so schlecht wie Venom

Der Morbius-Trailer lässt das Internet über alles mögliche diskutieren, nur nicht über den Titelhelden selbst. Das könnte daran liegen, dass Sony dieselben Fehler wie bei Venom wiederholt.

Seit die Woche mit dem ersten Trailer zu Sonys Morbius an den Start ging, diskutiert sich die Internetgemeinde die Köpfe heiß. Dabei geht es jedoch vor allem um etwaige Verknüpfungen zum MCU: Warum zum Geier taucht Adrian Toomes aka Vulture (Michael Keaton) auf? Was hat es mit dem ominösen Spider-Man-Graffiti auf sich, das sowohl auf Tom Hollands als auch auf Tobey Maguires Spinnenmänner anspielt?

Das sind die Fragen, die uns umtreiben. Doch kaum jemand spricht über die zentrale Figur, um die es doch hauptsächlich gehen sollte: Marvel-Vampir Morbius selbst.

Für unseren Videoredakteur Yves sind das bereits jetzt eindeutige Anzeichen dafür, dass nach Venom auch Morbius nur generischer Durchschnitt gemäß der Superhelden-Standardformel wird.

Für ihn wirkt der Titelheld bereits im Trailer derart uninteressant, dass er schlichtweg keinen Stoff für Diskussionen liefert. Das Video von Yves könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Die wichtigsten Thesen zum Morbius-Trailer

Die Origin-Story ist im Grunde dieselbe wie bei Venom und zahlreichen anderen Superheldenfilmen: Ein Wissenschaftler hat ein Problem, findet eine zweifelhafte Lösung, mutiert daraufhin und muss sich mit den Folgen arrangieren.

Wie schon bei Venom fehlt Spider-Man als ausgleichender Gegenpol. Der schnöde Blutsauger wird einen Film mit eigener Kraft nicht schultern können.

Dessen ist man sich im Hause Sony wohl bewusst - und aus exakt diesem Grund wirbt der Morbius-Trailer auch mit Spidey und Vulture, die (erfolgreich) von der langweiligen Titelfigur ablenken.

Doch wenn Morbius gar nicht nur von Morbius handelt, sondern dafür da ist, die Weichen für den Auftritt der Sinister Six zu stellen und das Spidey-Universum aufzubauen, dann droht uns ein ähnlich unausgegorener Murks wie Die Mumie mit Tom Cruise. Der war ebenfalls nur dafür da, dem Dark Universe von Universal den Weg zu ebnen - das dann ja unter anderem deshalb nicht ausgebaut wurde, weil der vergessenswerte Die Mumie kaum jemanden hinter dem Ofen hervorlockte.

Aller Skepsis zum Trotz: Ganz aufgeben will Yves Morbius noch nicht. Genug Futter für seine Zweifel bot ihm der Trailer aber allemal. Der Film startet am 30. Juli 2020 in den deutschen Kinos.



Befürchtet ihr bei Morbius auch eine große Enttäuschung?