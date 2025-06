Neuer Wonder Woman-Film von DCU-Chef James Gunn offiziell bestätigt

Lange Zeit war unklar, ob Wonder Woman im neuen DC-Universum einen eigenen Kinofilm erhält. Jetzt haben wir endlich Gewissheit. James Gunn hat das Projekt offiziell angekündigt.

Die Filmwelt wartet gespannt auf den Start von Superman. Nicht nur muss der Film einen neuen Mann aus Stahl etablieren. Der von James Gunn geschriebene und inszenierte Superhelden-Blockbuster hat noch eine viel größere Aufgabe zu erfüllen: Er muss das neue DC-Universum (DCU) erfolgreich auf die große Leinwand bringen.

Doch welche Figuren werden in den kommenden Jahren alle einen eigenen Kinofilm erhalten? Nachdem Projekte mit DC-Ikonen wie Supergirl, Batman und Swamp Thing angekündigt wurden, steht jetzt endlich auch fest, dass ein neuer Wonder Woman-Film ins Kino kommt. Das hat Gunn gegenüber Entertainment Weekly verraten.

Neuer Wonder Woman-Film von James Gunn bestätigt – spielt Gal Gadot wieder die Hauptrolle?

Wer spielt die neue Wonder Woman? Welcher Comic dient als Vorlage? Und wer nimmt auf dem Regiestuhl Platz? Allzu konkret wollte James Gunn noch nicht werden, da sich das Projekt offenbar noch in einer sehr frühen Phase befindet. Der Filmemacher versicherte aber, dass das Wonder Woman-Reboot "gerade geschrieben wird".

Zuletzt wurde Wonder Woman von Gal Gadot im DC Extended Universe verkörpert. Zwei Solofilme und vier bzw. fünf weitere Auftritte hatte sie in legendären Rolle, wenn wir die beiden Justice League-Versionen einzeln zählen. Tatsächlich wurde sogar ein dritter Wonder Woman-Film mit Gadot angekündigt. Doch dann kam alles ganz anders.

Alle DC-Filme mit Gal Gadot als Wonder Woman:

James Gunn wurde zusammen mit Produzent Peter Safran zum Chef von DC Studios ernannt und leitete einen umfangreichen Reboot des Comic-Franchise in die Wege. Somit wurden sämtliche vorherige Pläne verworfen, von Wonder Woman 3 bis Man of Steel 2. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass Gadot in der Rolle zurückkehrt.

Gunn hat bereits im Zuge von Superman viele namhaften DC-Figuren neu gecastet. Eine der wenigen Ausnahmen bildet der von John Cena verkörperte Peacemaker, der aus der alten Ära irgendwie den Sprung ins neue Universum geschafft hat. Wie das genau passiert ist, werden wir sicherlich in der 2. Staffel von Peacemaker herausfinden.

Neben dem neuen Wonder Woman-Film ist auch die Amazonen-Serie nach wie vor in Planung

Außerdem spannend: Gunn gibt im Gespräch mit Entertainment Weekly ein Update zu der Paradise Lost-Serie, die bereits vor langer Zeit angekündigt wurde und sich um die Geschichte der Inselnation Themyscira dreht, wo die mächtigen Amazonen leben. Das Projekt "bewegt sich langsam, aber es bewegt sich", so Gunn.

Vorerst dürfen wir uns auf den Kinostart von Superman freuen. Ab dem 10. Juni 2025 startet der neue Mann aus Stahl in den deutschen Lichtspielhäusern durch. Die 2. Staffel von Peacemaker trifft derweil am 21. August 2025 bei HBO Max in den USA ein. Wann und wie die neuen Folgen nach Deutschland kommen, ist noch nicht klar.