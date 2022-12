Nach Tarantino-Knaller: Brad Pitt und Margot Robbie haben einen der größten Flops des Jahres abgeliefert

In Once upon a Time in Hollywood feierten sie Erfolge, aber die Reunion von Brad Pitt und Margot Robbie dürfte einer der größten Flops des Jahres werden.

Filme ohne Franchise-Anbindung haben es schwer im Kino, erst recht, wenn der neuste Avatar-Film die Aufmerksamkeit absaugt. Selbst Stars wie Brad Pitt und Margot Robbie genügen nicht als Lockmittel. Das zeigt das finanzielle Abschneiden der Hollywood-Orgie Babylon von La La Land-Regisseur Damien Chazelle.

Denn während Robbies und Pitts letzter gemeinsamer Film, Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood, noch Hunderte Millionen Dollar scheffelte, dürfte ihr neues Werk Probleme mit der 20-Millionen-Grenze haben.

So schnitt die Tarantino-Reunion Babylon an den Kinokassen ab

Babylon hat gerade eines der schlechtesten Startwochenenden überhaupt hingelegt. Zwischen Freitag und Sonntag spielte der Film in Nordamerika nur 3,6 Millionen Dollar ein, was aus mehreren Gründen schockiert. Erstens, weil er rund 80 Millionen gekostet hat und zweitens, weil er in den USA in über 3000 Filmtheatern zu sehen war.

Man mag entgegenhalten, dass am Wochenende Schneestürme in den Staaten wüteten, aber selbst der mit einem ähnlichen Budget ausgestattete Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch lockte genügend Menschen in die Kälte, um 12,4 Millionen Dollar einzunehmen (via Box Office Mojo ). Andererseits erhielt dieser animierte Familienfilm wesentlich bessere Kritiken als Babylon und dürfte den Geschmack des Festtags-Publikums besser treffen als ein Hollywood-Epos über koksende Stummfilmstars.

Babylon - Trailer (Deutsch) HD

Babylon rangiert mit diesem Ergebnis auf Platz 6 der schlechtesten Startwochenenden aller Zeiten für Filme, die landesweit in mehr als 3000 Kinos anliefen (via Reddit ). Platz 1 geht laut Box Office Mojo übrigens an Hugh Jackmans Reminiscence.

Über das lange Wochenende, inklusive Montag, kam Babylon auf 5,3 Millionen Dollar. Jetzt steht der Film vor der nahezu unmöglichen Aufgabe, profitabel zu werden. Dafür bräuchte er, wie Deadline ausrechnet, nämlich um die 250 Millionen Dollar.

Der neue Film des La La Land-Regisseurs erzählt von Hollywood-Orgien

Während Tarantinos alternative Geschichte Once upon a Time in Hollywood in den späten 60er Jahren angesiedelt war, springt Damien Chazelle für seinen neuen Film weiter zurück.

In den ausgehenden 1920er Jahren begleitet Babylon nämlich drei Menschen in unterschiedlichen Stadien ihrer Filmkarriere: Filmstar Jack Conrad (Brad Pitt), It-Girl Nellie LaRoy (Margot Robbie) und Assistent Manny Torres (Diego Calva) navigieren durch die Drogen- und sexuellen Eskapaden einer Traumfabrik, die kurz vor einem fundamentalen Wandel steht.



Wann kommt Babylon mit Brad Pitt und Margot Robbie nach Deutschland?

Babylon startet bereits am 19. Januar 2023 in den deutschen Kinos. Dann können wir uns selbst ein Bild davon machen, ob die schlechten Kritiken gerechtfertigt sind.



