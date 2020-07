Nach The Mandalorian: Neue Star Wars-Serie schon 2021 auf Disney+

Disney+ hat eine neue Star Wars-Serie in Auftrag gegeben. Bei The Bad Batch handelt es sich um ein Spin-off zur beliebten Animationsserie The Clone Wars.

Auch wenn wir dieses Jahr das Finale von Star Wars: The Clone Wars erlebt haben, bleibt uns der Geist der Serie noch einige Zeit länger erhalten. Wie Variety berichtet, hat Disney+ eine animierte Spin-off-Serie in Auftrag gegeben, die sich um das sogenannte Bad Batch dreht. Dabei handelt es sich um eine Eliteeinheit an Klonkriegern.

In Star Wars: The Clone Wars haben wir diese Einheit zum ersten Mal gesehen. Nun werden wir die unerschrockenen Krieger im Rahmen ihrer eigenen Serie auf weiteren Abenteuern begleiten. Das Besondere an dem experimentellen Trupp ist, dass er sich genetisch von den gewöhnlichen Klonkriegern abweicht.

Nach dem Clone Wars-Finale kommt The Bad Batch

Jedes der Bad Batch-Mitglieder verfügt somit über eine einzigartige Fähigkeit und eignet sich perfekt für Missionen mit außergewöhnlichen Anforderungen. Doch was macht die Gruppe nach dem Ende der Klonkriege? Laut der kurzen Synopse, die zur Serie veröffentlicht wurde, sind die Krieger als Söldner unterwegs und auf der Suche nach einer neuen Bestimmung.

Schaut den Trailer zum Clone Wars-Finale:

Star Wars: The Clone Wars - S07 Final Trailer (English) HD

Nachdem das Star Wars-Universum zuletzt ganz im Zeichen der Live-Action-Serien The Mandalorian mit Pedro Pascal in der Hauptrolle stand, entpuppt sich Star Wars: The Bad Batch Batch als die erste neue Animationsserie seit Star Wars Resistance. Diese startete 2018, wurde nach zwei Staffeln aber schon wieder beendet.



Hinter Star Wars: The Bad Batch steckt Dave Filoni, der das Projekt zusammen mit seinen Lucasfilm-Kolleginnen Athena Portillo, Brad Rau und Jennifer Corbett begleitet. Auch Carrie Beck und Josh Rimes, die in der Vergangenheit an diverse Animationserien aus dem Star Wars-Universum gearbeitet haben, werden als Produzenten gelistet.

Star Wars: The Bad Batch soll 2021 auf Disney+ starten.

