Größter Star Wars-Flop: Hauptdarsteller spricht über mögliche Rückkehr

Solo: A Star Wars Story gilt als größter Star Wars-Flop. Dennoch haben die Fans die Hoffnung auf eine Fortsetzung nicht aufgegeben. Jetzt äußert sich Han Solo-Darsteller Alden Ehrenreich dazu.

Schon die Produktionsgeschichte von Solo: A Star Wars Story wurde von vielen Problemen begleitet, nicht zuletzt aufgrund der Entlassung von Phil Lord und Chris Miller, die ursprünglichen Regisseure des Anthologiefilms. An den Kinokassen wartete die nächste Niederlage: Der Han Solo-Film gilt als bis dato größter Star Wars-Flop.

Alden Ehrenreich über mögliche Star Wars-Rückkehr

392 Millionen US-Dollar konnte Solo: A Star Wars Story einspielen. Das hört sich zuerst nach einer stattlichen Summe an, ist für einen Star Wars-Film jedoch viel zu wenig , besonders im Hinblick auf das Budget, das im Zuge derexplodierte. Dennoch hat der Film inzwischen viele Fans gefunden.

Auf Twitter macht etwa regelmäßig der Hashtag #MakeSolo2Happen die Runde und hat bereits einige namhafte Unterstützer gefunden, allen voran Chewbacca-Schauspieler Joonas Suotamo. Anlässlich des Starts seiner neuen Serie, Brave New World auf Peacock, adressiert nun auch Alden Ehrenreich seine mögliche Rückkehr.

In Solo: A Star Wars Story verkörperte er den titelgebenden Weltraum-Cowboy und Schmuggler, der zum ersten Mal von Harrison Ford in Krieg der Sterne auf der großen Leinwand zum Leben erweckt wurde. Gegenüber Esquire verrät Alden Ehrenreich die Voraussetzungen dafür, dass er nochmal ins Star Wars-Universum zurückkehrt.

Es kommt darauf an, was es ist. Es kommt darauf an, wie es gemacht wird. Und es kommt darauf an, ob es sich so anfühlt, als würde es zur Geschichte gehören.

Solo: A Star Wars Story als letzter Film einer Ära

Alden Ehrenreich scheint der Idee, eines Tages ins Star Wars-Universum zurückzukehren, also nicht abgeneigt zu sein. Allzu große Hoffnungen auf eine Fortsetzung sollten wir uns trotzdem nicht haben, da der Schauspieler bisher nichts Konkretes gehört hat. Vielmehr bezeichnet er Solo: A Star Wars Story als den letzten Film der klassischen Star Wars-Ära. Über die nächste Ära habe er dennoch einige spannende Dinge vernommen.

Selbst wenn wir nie einen zweiten Teil von Solo: A Star Wars Story in den Kinos sehen werden, gibt es immer noch viele Möglichkeiten, die etablierten Figuren und deren Geschichte aufzugreifen, etwa in Form einer Spin-off-Serie auf Disney+. Zuletzt hat da The Clone Wars mit The Bad Batch einen Ableger erhalten. Warum also nicht auch eine Star Wars-Serie, die sich mit den offenen Solo-Handlungsstränge beschäftigt?



