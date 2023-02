Netflix bringt heiß erwartetes Fantasy-Highlight zurück: Endlich gibt's einen langen Trailer zu Shadow and Bone Staffel 2

Nach zwei Jahren Wartezeit kommt eine große Fantasy-Serie zu Netflix zurück: In der 2. Staffel von Shadow and Bone erreicht der Kampf von Licht und Schatten seinen magischen Höhepunkt.

Shadow and Bone - Legenden der Grisha kehrt mit Rauchmonstern, einer schlitzohrigen Diebesbande und jeder Menge Magie zu Netflix zurück. Nach dem ersten kurzen Teaser sowie den ersten Bildern zur Bekanntgabe des Staffel 2-Startdatums am 16. März 2023, ist nun auch der lange Trailer erschienen, der euch auf die große Fantasy-Rückkehr einstimmt.

Netflix-Serie Shadow and Bone: Trailer zu Staffel 2 zettelt epischen Fantasy-Kampf an

Die aufwendige Fantasy-Welt von Ravka kehrt zurück. Und im Trailer zur 2. Staffel von Shadow and Bone gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Alina (Jessie Mei Li) und Mal (Archie Renaux), sondern auch erste Begegnungen mit den neuen Gesichtern der 2. Staffel. Die Erzählung knüpft dabei nahtlos an die düsteren Versprechen an, die am Ende von Staffel 1 gegeben wurden.

Seht hier den Trailer zur 2. Staffel von Shadow and Bone

Shadow and Bone - S02 Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in Staffel 2? Nachdem Alina und Mal der "Schattenflur" entkommen sind, die das Land in zwei Hälften teilt, haben sie eine schwierige Aufgabe vor sich: Zuletzt konnte die Sonnenkriegerin, die ihre Kräfte in Staffel 1 von Shadow and Bone entdeckte, ihre Fähigkeiten mit einem Hirschgeweih (Kräftemehrer) steigern.

Doch das allein wird nicht ausreichen, um den mächtigen dunklen General Kirigan (Ben Barnes) zu besiegen, der alles andere als tot ist. Um ihm und seinen neuen Schattenkreaturen etwas entgegensetzen zu können, muss Alina nun auch noch die anderen zwei magischen Kräfte-Verstärker (und die dazugehörigen Tiere: Feuervogel und Seeschlange) finden.



Ein erster Shadow and Bone-Clip zu Staffel 2 zeigt die Rückkehr des Darklings

Shadow And Bone - S02 Clip The Darkling (English) HD

Natürlich ist auch die Diebesbande der Krähen rund um Kaz (Freddy Carter) in der 2. Staffel von Shadow and Bone wieder mit dabei. Und die Neuzugänge Wylan (Jack Wolfe), Tolya (Anna Leong Brophy), Tamar (Lewis Tan) und Nikolai (Patrick Gibson) lassen Buch-Fans die Herzen in Sachen Romantik und Action jetzt schon höher schlagen.

Staffel 2 von Shadow and Bone erreicht jetzt schon einen unerwarteten Höhepunkt

Auf der Grundlage der 7 Fantasy-Bücher von US-Autorin Leigh Bardugo knüpft die Serie Shadow an Bone an den bereits in Staffel 1 verfilmten ersten Roman Goldene Flammen an und deckt in Staffel 2 auf einen Schlag Band 2 und 3 von Alinas Geschichte ab, also Eisige Wellen * und Lodernde Schwingen *. Das verrieten Showrunner Eric Heisserer und Daegan Fryklind bereits vorab .

Erinnert euch in der Zusammenfassung an Staffel 1 von Shadow and Bone

Shadow and Bone - S01 Recap (English) HD

Mit Blick auf die vielen Netflix-Absetzungen sieht es also ganz danach aus, als würde Shadow and Bone auf Nummer sicher gehen und Staffel 2 auf keinem Cliffhanger enden lassen. Welche in Staffel 1 versteckte Hinweise auf Staffel 2 sich jetzt auszahlen, werden die 8 neuen Folgen am 16. März 2023 zeigen.

Shadow and Bone bei Netflix: Pro und Contra im Podcast zur Fantasy-Serie

Was macht gute Fantasy aus? Shadow and Bone wurde von Netflix als großes Ereignis aufgezogen und entführt uns in eine komplexe neue Welt voller Schatten, Monster und Krieg, aber auch Magie und Romantik. Im Streamgestöber-Streitgespräch eines Fans und eines Kritikers nehmen wir die Serie unter die Lupe.

Wie überzeugend die 8 Folgen von Shadow and Bone sind, was die Diebesbande der Krähen richtig (und was falsch) macht und warum jeder die Ziege Milo feiern sollte, erfahrt ihr hier.

