Neu auf Netflix: Diese 30 Filme und Serien retten euer Wochenende

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch als nächstes bei Netflix ansehen sollt, werft einfach einen Blick auf unsere Wochenübersicht.

Wie wäre es zum Start des Wochenendes an diesem Freitag, den 13., mit einer Dosis Grusel? Netflix gibt euch mit der Anthologie-Horrorserie Blutiger Trip Gelegenheit dazu, den Ausklang der Woche entsprechend kribbelig einzuleiten. Darüber hinaus hält der Streamingdienst noch einige weitere interessante Neuerscheinungen in dieser Woche parat.

Neu bei Netflix: Warum sich Spenser Confidential lohnt

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über alle neu erschienenen Filme, Serien und Shows bei Netflix diese Woche.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

serien

Show

ab sofort: Marc Maron: End Times Fun



So sei etwa auf das Kriminaldrama Molly's Game hingewiesen, das ihr euch ab Sonntag bei Netflix ansehen könnt. Im auf wahren Begebenheiten basierenden Regiedebüt des bekannten Autors Aaron Sorkin (The Social Network) schlüpft Jessica Chastain in die Rolle der titelgebenden Molly Bloom, die ein Untergrund-Pokerimperium aufbaute, an dem auch bekannte Persönlichkeiten wie Leonardo DiCaprio, Ben Affleck und Tobey Maguire teilnahmen.



Was werdet ihr euch als nächstes bei Netflix ansehen?