Neu bei Amazon: Ekelhafter deutscher Horror und 32 weitere Filme und Serien

Bei Amazon Prime sind in den vergangenen Tagen mehrere neue Filme und Serien eingetrudelt. Mit dabei ist ein verstörender Serienkillerfilm, der euch Hamburg von einer besonders hässlichen Seite zeigt.

Pünktlich zum Wochenende haben wir den Streaming-Katalog von Amazon Prime nach neuen Titeln abgeklopft. In den vergangenen Tagen ist ein ganzer Schwung an Filmen und Serien dazugekommen. Wir haben drei Empfehlungen für euch herausgesucht. Weiter unten im Artikel findet ihr alle Neuerscheinungen auf einen Blick.

Neu bei Amazon Prime: Serienkiller-Horror in Hamburg

In Der goldene Handschuh * erzählt Fatih Akin die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka, der in den 1970er Jahren im Hamburger Stadtteil St. Pauli sein Unwesen getrieben hat. Das Ergebnis ist ein verstörender Albtraum voller Gewalt, Alkohol und Erbärmlichkeit. Mit seiner Abgründigkeit und seinem Ekel hat der Der goldene Handschuh das gesamte deutsche Kino zum zittern gebracht.

Neu bei Amazon Prime: Riesiges Action-Epos von John Woo

Der chinesische John Woo hat uns ein paar der größten Actionfilme aller Zeiten geschenkt, angefangen bei The Killer über Hard Boiled bis hin zu Face/Off. Weniger bekannt ist der Monumentalfilm Red Cliff * aus dem Jahr 2008. Während der Film in China in zwei Teilen veröffentlicht wurde, ist er hierzulande leider nur in einer zusammengeschnittenen Fassung zu sehen. Von den ursprünglichen 280 Minuten bekommen wir nur 142 zu Gesicht. Dennoch lohnt sich ein Blick in das Werk.

Neu bei Amazon Prime: Ein herzzerreißender Animationsfilm

Ende der 2000er Jahre verzauberte Mary & Max – oder: Schrumpfen Schafe, wenn es regnet? * mit einer Mischung aus Wallace & Gromit und Harold & Maude. In grauen Bildern treffen zwei Knetfiguren (die junge Mary aus Melbourne und der alte Max aus New York) aufeinander und tauschen sich über die wichtigen Dinge des Lebens aus. Das Ergebnis ist ein trauriger, nachdenklicher und berührender Film.

