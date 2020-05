Neu bei Amazon Prime: Alle 23 Filme und Serien der Woche

Der russische Science-Fiction-Film Weltengänger ist neu bei Amazon Prime zum Streamen. Alle weiteren Neuzugänge der Woche zeigen wir euch in der Übersicht.

Gerade für Science-Fiction-Fans ist es eine gute Woche bei Amazon Prime. Der Streamingdienst bietet mit der Serie Dispatches from Elsewhere (mit How I met Your Mother-Star Jason Segel) und dem russischen Weltengänger guten Genre-Stoff an.

Science-Fiction bei Amazon Prime: Darum geht es in Weltengänger

Weltengänger ist ein Science-Fiction-Film von Sergey Mokritskiy (Wächter der Nacht), der nach der gleichnamigen Romanvorlage von Sergey Lukyanenko entstand. Seit dieser Woche könnt ihr die Verfilmung streamen.



Darum geht es: Videospiel-Designer Kirill (Nikita Volkov) erwacht eines Tages und muss feststellen, dass sein Leben nicht mehr dasselbe ist: Sein guter Job und seine Wohnung sind weg, seine Freundin und seine Eltern haben ihn vergessen. Es ist, als habe er nie existiert.



Der deutsche Trailer zu Weltengänger

Weltengänger - Trailer (Deutsch) HD

Neue Filme bei Amazon Prime

Neue Serie bei Amazon Prime

Dispatches from Elsewhere – Staffel 1

