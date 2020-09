Neu bei Amazon Prime: Die 5 besten Starts der Woche und 41 weitere Filme und Serien

Das Streaming-Angebot bei Amazon Prime ist prall wie nie. Wir zeigen euch die besten Horror-Filme, Thriller und Dramen der Woche in der Übersicht.

Amazon Prime bietet diese Woche wieder ein reiches Genre-Programm an. Wir haben euch die Highlights fürs Wochenende rausgesucht: Die besten Horrorfilme, Thriller und History-Epen. Außerdem nahm der Streamingdienst einen großen Horror-Trash-Schwung auf mit Meisterwerken wie Anna, in dem es um eine verfluchte Puppe geht und der rein gar nichts mit Annabelle zu tun hat. Perfekt für einen Trashabend und dafür gibt es heute weiter unten eine Extra-Sektion zum Stöbern.

Moviepilot-Wertung: 7.3/ 6.9

Darum geht es: Nachdem Rocky Balboa (Sylvester Stallone) dem Sohn seines früheren Rivalen und verstorbenen Freundes Apollo Creed (Carl Weathers), Adonis Johnson (Michael B. Jordan), dabei geholfen hat, sich als junger Boxer zu etablieren, und selbst seine schwere Krebserkrankung bekämpft hat, gehen die beiden als Meister und Schüler den nächsten Schritt in Adonis' Karriere an. Dieses Mal begegnet Donnie dem ehemaligen russischen Boxer Ivan Drago (Dolph Lundgren) und dessen Sohn.

Verfügbar: ab sofort

Moviepilot-Wertung: 7.5

Darum geht es: Stéphane (Damien Bonnard) schließt sich der Anti-Kriminalitäts-Brigade von Montfermeil im 93. Pariser Bezirk an. Ihm zur Seite gestellt werden Chris (Alexis Manenti) and Gwada (Djibril Zonga). Doch im Umfeld der Unruhen in den Vororten von Paris muss der Neuling schnell lernen, dass großen Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen seines Einsatzgebietes bestehen. Als die drei Kollegen versuchen, eine Verhaftung über die Bühne zu bringen, werden sie überrannt.

Verfügbar: ab sofort

Der Nebel: Apokalyptischer Horror

Moviepilot-Wertung: 6.6

Darum geht es: David (Thomas Jane) und sein Sohn Billy (Nathan Gamble) wollen nur ein paar Kleinigkeiten einkaufen, als sie bemerken, dass ein seltsamer Nebel die Kleinstadt, in der sie leben, einzuhüllen beginnt. Bewohner der Stadt, die blutüberströmt und scheinbar verwirrt im Supermarkt auftauchen, sprechen von einem unbekannten Grauen, das sich im Nebel bewegt. Den Markt zu verlassen scheint zu gefährlich, also verschanzen sich die Schutzsuchenden in dem vermeintlich sicheren Gebäude.

Verfügbar: ab sofort

Dame König As Spion: Spannender Spionage-Thriller

Moviepilot-Wertung: 6.7

Darum geht es: Dame König As Spion ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von John Le Carré, inszeniert vom Schweden Tomas Alfredson und in der Hauptrolle mit Gary Oldman, der für seine eindringlich-zurückgenommene Darstellung für den Oscar nominiert wurde.

Verfügbar: ab sofort

Maria Stuart, Königin von Schottland: Starbesetztes Historiendrama

Moviepilot-Wertung: 6.2

Darum geht es: Vor dem Hintergrund, dass Schottland sich von den Engländern lossagen will, bekommt die klassiche Geschichte eine neue Note: Mary (Saoirse Ronan) wird nach dem Mord an ihrem Ehemann im Schloss von Loch Leven festgesetzt, um auf den Prozess zu warten, der ihr wegen eines vermeintlichen Attentatsplanes auf ihre Cousine, Queen Elizabeth I (Margot Robbie), gemacht werden soll.

Verfügbar: ab sofort

Zum Entdecken: Genre-Trash vom Grabbeltisch

The Shrine

Transmorphers

Anna

2035 Nightmare Odyssey

Gnaw

Sick Boy

Restraint

Killer Island

Secret Santa

Hotel Death

Viking Blood

Descent

Galaxina

Evil Breed - Legend of Samhain

Die Totengruft des Doctor Jekyll

Hinter der blauen Tür

Sherlock Holmes

Big Foot - Die legende Lebt

Krampus - The christmas devil

Neue Serien bei Amazon Prime

Deutschland 89

Fernando

Serien-Tipp bei Amazon: Warum The Boys so beliebt ist, prüfen wir im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was streamt ihr am Wochenende?