Neu bei Amazon Prime: Ein Sci-Fi-Meisterwerk und 37 weitere Filme und Serien

Das Wochenende steht vor der Tür. Wir stellen euch die wichtigsten Neuerscheinungen bei Amazon Prime vor. Neben allen Gossip Girl-Staffeln hat sich auch ein Science-Fiction-Meisterwerk ins Angebot geschlichen.

Amazon Prime hat sein Angebot in den vergangenen Tagen mit neuen Filmen und Serien aufgestockt. Für Aufsehen sorgen alle sechs Gossip Girl-Staffeln. Darüber hinaus haben wir ein paar besondere Empfehlungen ausfindig gemacht. Weiter unten im Artikel ihr alle Neuzugänge im Überblick.

Neu auf Amazon Prime: Das aufwühlende Drama Short Term 12

Mit seinem intimen Indie-Drama Short Term 12 hat Regisseur Destin Daniel Cretton nicht nur einen herausragenden Film geschaffen, sondern ebenfalls eine Plattform für all die damals aufstrebenden Schauspieler:innen, die jetzt das Kino dominieren. Zum Cast gehören u.a. Brie Larson, Kaitlyn Dever, Lakeith Stanfield, John Gallagher Jr. und Rami Malek. Short Term 12 ist eine Fundgrube an Talenten.

Neu auf Amazon Prime: Under the Skin mit Scarlett Johansson

Under the Skin ist einer der außergewöhnlichsten Science-Fiction-Filme, die wir in den vergangenen Jahren erhalten haben. Regisseur Jonathan Glazer erschafft hypnotisierende wie befremdliche Bilder, durch die sich Scarlett Johansson als Alien bewegt und Männer ins Verderben lockt. Rätselhaft, verstörend - und absolut großartig.

Neu auf Amazon Prime: Jessica Hausner und das Wunder von Lourdes

Zuletzt eroberte Regisseurin Jessica Hausner mit Little Joe die große Leinwand. Bei Amazon Prime findet ihr aktuell einer ihrer besten Filme: Lourdes. Die österreichisch-deutsch-französische Koproduktion erzählt von der an den Rollstuhl gefesselten Christine (Sylvie Testud), die durch ein Pilgerprogramm an den Wallfahrtsort Lourdes gelangt. Dort wird sie Zeugin erstaunlicher Ereignisse.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Stargirl, Staffel 1



Gossip Girl, Staffel 1-6



