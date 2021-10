Neu bei Amazon Prime: Fast vergessene Ryan Reynolds-Komödie und 41 weitere Filme

Bei Amazon Prime habt ihr diese Woche eine große Filmauswahl. Es gibt Horror-Nachschub und ihr könnt Marvel-Star Ryan Reynolds mal wieder ganz anders sehen.

Bevor Ryan Reynolds sich als Actionheld und Marvel-Darsteller etablierte, spielte er größtenteils in (romantischen) Komödien mit. Wir reden über die Phase zwischen 2000 und 2015, und ein Relikt dieser Zeit ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar: Die weihnachtlich angehauchte Komödie Just Friends?!, in der Reynolds zwischen Scary Movie-Star Anna Faris und Amy Smart steht.

Neu bei Amazon Prime: Ryan Reynolds und viel Horror

Just Friends ?! (auch unter dem Titel Wild X-Mas bekannt) kam 2005 in die Kinos und erntete durchmischte Kritiken, bei Moviepilot steht eine gerade noch solide 5.4. Wenn ihr Fans von Reynolds und Liebhaber konventioneller RomComs seid, solltet ihr trotzdem einen Blick riskieren.

WILD X-MAS - Trailer

Außerdem trägt Amazon Prime weiter der fünften Jahreszeit Rechnung: Dem Horror-Oktober, dessen kalendarischer Anfang der 1. Oktober ist und der am 31. Oktober, Halloween, endet.

Die neuen Horror-Filme zu Halloween bei Amazon Prime



Alle weiteren wichtigen Film- und Serien-Starts bei Amazon Prime diese Woche (Empfehlungen gefettet)

Neue Trash-Filme bei Amazon Prime

