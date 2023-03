Neu bei Amazon Prime im April: Aufwendiger James Bond-Ersatz, heiß erwartete Horror-Serie und LOL Staffel 4

Amazon Prime hat sein Programm für den April 2023 vorgestellt. Uns erwartet eine Serie, die James Bond Konkurrenz macht, und die Neuerfindung eines legendären Body-Horror-Meisterwerks.

Zückt eure Kalender, denn die Monatsvorschau mit allen großen Neuerscheinungen bei Amazon Prime ist für den April 2023 eingetroffen. In den kommenden Tagen und Wochen stockt der Streaming-Dienst sein Angebot ordentlich auf. Mit Citadel erscheint sogar eine der größten Eigenproduktionen aus dem Hause Amazon überhaupt.

Bei Citadel handelt es sich um das neueste Projekt der Russo-Brüder, die Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame ins Kino gebracht haben. Die Serie sieht auf den ersten Blick aus wie ein extrem stylisher James Bond-Ersatz. Kein Wunder, über 200 Millionen US-Dollar sind in die aufwendige Produktion geflossen.

Darüber hinaus bringt Amazon Prime im April LOL: Last One Laughing zurück. Einmal mehr versammelt Michael Herbig deutsche Comedians, die auf keinen Fall lachen dürfen. Wenig zu lachen gibt es definitiv in Dead Ringers. Die Serie legt das legendäre Body-Horror-Meisterwerk Die Unzertrennlichen von David Cronenberg neu auf.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im April 2023

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im April 2023

Wie immer kann es sein, dass Amazon Prime spontan weitere Filme und Serien in sein Streaming-Programm aufnimmt, die zuvor nicht angekündigt wurden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.