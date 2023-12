Neu bei Amazon Prime: Unvorhersehbarer Thriller für Tarantino-Fans, der euch mit seinen Twists den Atem raubt

Amazon Prime schnappt sich mit einem Thriller im Tarantino-Stil bestes Spannungskino für die Winterzeit. Lasst euch auf dem Sofa in unerwartete kriminellen Machenschaften verwickeln.

The Outfit ist frisch bei Amazon Prime * eingetroffen und wer den Tarantino-esken Krimi noch nicht kennt, kann sich auf 105 Minuten verblüffende, spannungsreiche Unterhaltung freuen. Denn die hakenschlagende Handlung dieses Kammerspiels in einer Schneiderei bietet Thriller-Genuss, der nicht nur durch seine gute Garderobe besticht.



Bei Amazon: The Outfit hat wie Tarantino Spaß an Wendungen und eigenwilligen Figuren

Der britische Schneider Leonard (Mark Rylance) betreibt 1956 in Chicago mit seiner Assistentin Mable (Zoey Deutch) eine Schneiderei, die für teures Geld erstklassige Anzüge herstellt. Zu denjenigen, die sich solche maßgeschneiderte Kleidung leisten können, gehören aber auch mehrere Gangster. Und so stehen eines Abends die zwei Killer Francis (Johnny Flynn) und Richie (Dylan O'Brien) vor der Tür und verlangen einen Gefallen. Schnell steht der Schneidermeister bei einem tödlichen Spiel des Betrugs zwischen den Fronten und muss nun zusehen, wie er die Nacht überlebt.

Universal The Outfit bei Amazon

An Kingsman: The Secret Service erinnert The Outfit mit seinen gutgekleideten Gentleman-Kämpfern. Die Liebe zu Quentin Tarantinos Filmen findet sich wiederum in der unvermutet ausbrechenden Gewalt und den skurrilen Charakteren, die nicht immer ihrem Schein entsprechen. Zusammen ergibt das einen gelungenen Krimi-Mix, der seine erzählerischen Einsätze zunehmend erhöht. Dass sich Schussverletzungen und Not-Verarztungen verwöhnter Gangster-Söhne größtenteils in den Ladenräumen der Schneiderei abspielen, macht das spannende Kammerspiel The Outfit umso eindrücklicher.

Die Wendungen, die dem Film immer wieder eine neue Richtung geben, stecken dabei schon im Titel: Denn ein Outfit bezeichnet im Englischen nicht nur einen Satz Kleidung, sondern auch eine Clique (krimineller) Menschen. Welche Twists euch bei Amazon Prime erwarten, wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht vorwegnehmen. Doch mit dem gut aufgelegten Cast macht dieser Thriller auch ohne jegliches Vorwissen Spaß.

Mark Rylance passt perfekt in den unvorhersehbaren Film von Graham Moore (The Imitation Game). Gehört er doch zu den wenigen Schauspielern, die sowohl in der Rolle des lieben Onkels, als auch des absolut gruseligen Psychopathen überzeugen. Und wenn er seine Schneider-Tür dem Ärger öffnet, solltet ihr diese Einladung nicht ausschlagen.

