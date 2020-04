Neu bei Netflix: Alle 31 Filme und Serien der Woche

Netflix hat die ersten 7 Fast and Furious-Teile ins Programm aufgenommen. Seht in der Wochenübersicht, welche Filme und Serien sonst neu im Angebot sind.

Die Woche könnte schlechter zu Ende gehen: Mit einem Satz hat Netflix die ersten 7 Teile der Fast-Saga mit Vin Diesel ins Angebot befördert. Das ist fast wie eine mächtige, sehr teuer produzierte Mini-Serie, die ihr jetzt das Wochenende über in euch reinbingen könnt.

Aber das ist natürlich noch längst nicht alles, was neu auf der Netflix-Karte steht. Die Übersicht mit allen neuen Filmen und Serien der Woche folgt weiter unten.

Fast and Furious bei Netflix: Diese Filme fehlen noch

Für die beiden aktuellsten Filme aus dem Universum fehlten dem Streamingdienst offenbar die Rechte. Fast 8 mit Charlize Theron als Gegenspielerin von Dom Toretto ist nicht dabei. Ebenso nicht bei Netflix ist der erst letztes Jahr erschienene Hobbs and Shaw, das erste Spin-off der Reihe mit Jason Statham und Dwayne Johnson.

Fast and Furious bei Netflix: Die richtige Reihenfolge

Wenn ihr euch jetzt in einen Rewatch stürzt oder die actiongeladenen Teile gar zum ersten Mal schaut, tut ihr das am besten in der richtigen Reihenfolge, die NICHT den Veröffentlichungsdaten entspricht. In diesem Artikel haben wir zudem die Fast-Kurzfilme aufgeführt:

The Fast and the Furious

2 Fast 2 Furious

Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.



Fast & Furious Five



Fast & Furious 6



The Fast and the Furious: Tokyo Drift



Fast & Furious 7

Neu bei Netflix: Alle Filme der Woche

Ab sofort verfügbar:

ab 19. April: Hi Bye, Mama!

Neue Serien bei Netflix

Ab sofort verfügbar:

ab 18. April: Hyena

Was schaut ihr am Wochenende - außer Fast and Furious?