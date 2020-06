Neu bei Netflix: Diese 33 Filme und Serien retten euer Wochenende

Pünktlich zum Wochenende stockt Netflix sein Angebot an neuen Filmen und Serien wieder auf. Das größte Highlight ist dieses Mal fraglos Da 5 Bloods von Spike Lee.

Wir haben uns im Netflix-Programm umgeschaut und die wichtigsten Titel ausfindig gemacht, die diese Woche dazugekommen sind oder am Wochende noch dazukommen werden. 33 neue Filme und Serien haben wir dabei entdeckt. Das stetig wachsende Angebot des Streaming-Dienstes wird dieses Mal aber vor allem von einem Werk überschattet.

Während wir in den vergangenen Wochen auf neue, große Kinofilme verzichten mussten, zeigt Netflix ab heute die High-Profile-Produktion Da 5 Bloods. Hierbei handelt es sich um den neuen Film von Spike Lee, der bereits als potentieller Oscar-Anwärter aus dem Hause Netflix gehandelt wird. Die ersten Kritiken klingen überaus vielversprechend.

Schaut euch den Trailer zu Da 5 Bloods:

Da 5 Bloods - Trailer (Deutsche UT) HD

In Da 5 Bloods wir die Geschichte einer Gruppe Kriegsveteranen erzählt, die nach Vietnam zurückkehren, um die sterblichen Überreste von ihrem Vorgesetzten zu finden, der im Gefecht sein Leben lassen musste. Darüber hinaus sind sie hinter einem Schatz her und bekommen es dabei mit einigen unerwarteten Gegenspielern zu tun.

BlackKklansman von Spike Lee auf Amazon Zum Deal Deal

Ein weiteres Highlight ist außerdem Domino von Tony Scott. Nicht nur begeistert hier Keira Knightley mit einer der verblüffendsten Leistungen ihrer Karriere. Auch Tony Scott geht in seiner elektrisierenden Inszenierung keine Kompromisse ein und liefert einen ziemlich furiosen Film über die Kopfgeldjägerin Domino Harvey ab.

Neue Filme bei Netflix in diese Woche

Neue Filme ab dem 14. Juni auf Netflix

Eigentlich sollte dieses Wochenende bereits die 7. Staffel von The Blacklist erscheinen. Wie sich kürzlich jedoch herausstellte, treffen die neuen Episoden erst am 26. Juni ein. Dafür punktet Netflix mit einer anderen 7. Staffel: Alle New Girl-Fans können hier nochmal in die letzten Episoden rund um von Zooey Deschanel verkörperte Jess eintauchen.

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Neue Serien ab dem 13. Juni auf Netflix

Neue Serien ab dem 14. Juni auf Netflix

Marcella Staffel 3



Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.



Podcast zur Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht

In dieser Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - tauchen Andrea, Matthias und Max tief in die Kontroverse ein, die Netflix' Teenie-Serie Tote Mädchen lügen nicht ausgelöst hat.

Wir diskutieren die positive und negative Kritik an Staffel 1, wie Tote Mädchen lügen nicht in Staffel 2 sein eigenes Trauma (nicht genug) verarbeitet und was am Ende problematisch ist.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?