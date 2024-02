Neu bei Netflix: Fantasy-Desaster, das schon zum zweiten Mal gerettet werden muss

Bei Netflix ist ab sofort der Fantasy-Reboot eines Filmes zu sehen, dessen Vorgänger weitaus erfolgreicher war. Im Gegensatz zu den großen Blockbustern von Marvel und DC handelt es sich hierbei um eine weniger bekannte Comic-Verfilmung.

Guillermo del Toros Hellboy-Filme gehören zu den beliebtesten Fantasy-Filmreihen überhaupt. Umso enttäuschender war es für viele Fans, als nach dem zweiten Film kein dritter Teil angekündigt wurde. Stattdessen gab es ein Reboot, das von vielen Anhänger:innen vernichtendes Feedback einfahren musste. Jetzt soll die Reihe mit dem nächsten Neustart schon wieder gerettet werden.

Das unbeliebte, aber durchaus unterhaltsame Fantasy-Action-Reboot Hellboy - Call of Darkness könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Dämonen in England: Darum geht’s im Fantasy-Kracher Hellboy - Call of Darkness bei Netflix

Der Dämon Hellboy (David Harbour) sollte eigentlich das Ende der Welt einläuten. Nachdem er jedoch von Trevor Bruttenholm (Ian McShane) gefunden und aufgezogen wurde, kämpft er für das Überleben der Menschheit.

Als in England die Blutkönigin Nimue (Milla Jovovich) auftaucht, wird Hellboy dorthin geschickt. Mit seinen Mitstreiter:innen Anna (Sasha Lane) und Ben (Daniel Dae Kim) soll er verhindern, dass die Gemahlin von Merlin das Ende der Welt herbeiführt.



50-Millionen-Flop: Nach dem Hellboy-Desaster ist schon der nächste Neustart der Fantasy-Reihe geplant

Bereits zwei Mal wurde Hellboy vor diesem Teil verfilmt. In Hellboy und Hellboy II - Die goldene Armee hatte noch Ron Perlman den Dämonen mit der Steinhand verkörpert. Diese beiden Teile waren erfolgreicher als das Reboot und konnten mehr Zuschauer:innen wie Kritiker:innen überzeugen. Von dem Reboot mit Stranger Things-Star David Harbour waren dagegen die wenigsten überzeugt. Viele Fans hatten sich lieber eine Fortsetzung von Guillermo del Toro gewünscht.

Bei Moviepilot stehen die ersten beiden Hellboy-Filme bei einer soliden Wertung von 6,7 und 6,6, wohingegen der Reboot eine bittere 5,2 von 10 einfährt. Auch an den Kinokassen war der Film ein Flop: Er kostete 50 Millionen und spielte nur 55 Millionen ein. Um nach Abzug des Produktions-Budgets, der Marketingkosten und ähnlichem als gewinnbringend zu gelten, hätte er einiges mehr einspielen müssen.

Das Studio hält trotzdem an Hellboy fest. Jedoch erfährt die Reihe schon wieder einen Neustart. Unter dem Titel Hellboy: The Crooked Man wird der Stoff zurückgebracht. Die Hauptrolle soll diesmal der bisher eher unbekannte Jack Kesy übernehmen. Bisher konnte man ihn als Black Tom Cassidy in Deadpool 2 oder als Gabriel Bolivar in der Horror-Serie The Strain erleben. Er hat also Erfahrungen im Comic- und Horror-Genre. Ob das für einen neuen Erfolg reicht, bleibt abzuwarten.