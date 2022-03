Neu im Kino: Vernachlässigter Game of Thrones-Fanliebling darf endlich wieder alles geben

Zum Kinostart von Cyrano darf Peter Dinklage wieder das an schauspielerischem Können auspacken, was ihn in Game of Thrones absolut berechtigt zum Fanliebling aufsteigen ließ.

Wer nach 8 Staffeln Game of Thrones kein Fan von Peter Dinklage ist, hat irgendetwas falsch gemacht. Völlig zurecht mauserte der Darsteller des Tyrion Lannister sich in der Erfolgsserie zur gefeierten Lieblingsfigur. Trinkend, hurend, beleidigend und dennoch moralisch integer und herzerweichend spielte er sich durch die Welt von George R.R. Martin.

Umso ärgerlicher war, dass die letzte Staffel Game of Thrones den Star kaum noch zu nutzen wusste und im kontroversen Finale eher zur Randfigur degradierte. Mit Cyrano startet heute, fast drei Jahre nach dem Ende der Fantasy-Serie, ein Film in den Kinos, in dem Peter Dinklage endlich wieder die ganze Palette seiner Game of Thrones-Emotionen und -Qualitäten zeigen darf. Hier glänzt er wieder wie der frühe Tyrion.

Game of Thrones' Peter Dinklage überzeugt in Cyrano wieder mit Star-Qualitäten

Die Rolle des Cyrano wirkt, als wäre sie Peter Dinklage nach Game of Thrones auf den Leib geschneidert worden. Tatsächlich ist sie das wohl auch. In dem mehrfach verfilmten Theaterstück Cyrano von Bergerac * von Edmond Rostand ist es Cyranos große Nase, die den wortgewandten Degen-Künstler davon abhält, der angebeteten Roxanne seine Liebe zu gestehen (so gesehen in den Adaptionen Cyrano von Bergerac, Roxanne oder Das schönste Mädchen der Welt).

© Universal Cyrano und Roxanne

Doch mit Peter Dinklages Besetzung verliert Titelheld Cyrano das Merkmal seiner großen Nase und leidet stattdessen unter seiner Kleinwüchsigkeit – weshalb er dem gutaussehenden, aber einfachen Soldaten Christian (Kelvin Harrison Jr.) die richtigen poetischen Worte in den Mund legt, um Roxannes Herz zu erobern.

Peter Dinklage spielte die Hauptrolle des Cyrano schon 2018 in Erica Schmidts gleichnamigem Bühnenmusical – und ist nun folgerichtig auch in Joe Wrights Verfilmung desselben die einzig richtige Wahl. Die Cyrano-Rolle zieht genau die Saiten auf, die dem Game of Thrones-Darsteller seine wohlverdienten vier "Tyrion"-Emmys einbrachten.

Wir sehen glaubhaft die Qual seiner Andersartigkeit, auch wenn er seiner Umwelt tapfer gegenübertritt. Wir erleben einmal mehr, wie er mit scharfer Zunge und Verstand seine Beleidiger zurückschlägt. Und wir fühlen anteilnehmend mit, wie sein Herz bricht, wenn er seine Zuneigung nicht öffentlich zeigen kann.

Seht Game of Thrones-Star Peter Dinklage im Trailer zu Cyrano

Cyrano - Trailer (Deutsch) HD

Derartige Regungen konnte Peter Dinklage weder als waffenschmiedender Weltraum-Riese Eitri in Avengers 3: Infinity War noch als Sprecher des Adlers in den zwei unsäglichen Angry Birds-Filmen zur Schau stellen. In Cyrano darf er wieder mit Cleverness und Gefühlen brillieren: Nämlich dann, wenn seine Mimik alle Nuancen von Freude und Leid so transportiert.

Neben Peter Dinklage wird Cyrano als Musical zur Nebensächlichkeit

Das Seherlebnis von Cyrano lässt sich dabei gut unter drei verschiedenen Gesichtspunkten bewerten:



Als Film allein ist Cyrano angenehm anzusehen, aber nicht außergewöhnlich: Die oscarnominierten Kostüme sind prächtig und Regisseur Joe Wright (Stolz und Vorurteil, Anna Karenina) präsentiert sein Werk einmal mehr als schönen Bilderreigen aus Licht, Bewegungen und Farben. Wenig überraschend gibt Ben Mendelsohn auch diesmal einen guten (grell gepuderten) Bösewicht ab. Aber es schleichen sich auch ein paar unfreiwillig lächerliche Momente ein. Zum Beispiel, wenn Haley Bennetts Roxanne sich fast sexuell erregt ans Briefpapier schmiegt.

Als Film-Musical setzt Cyrano bei Peter Dinklages Talenten noch ein Häkchen hinter "Gesang", was er in Game of Thrones noch nicht bedienen durfte. Wobei zugegebenermaßen in den musikalischen Nummern der Funke nicht immer überspringt. Zumindest ist es bezeichnet, dass an der größten gesanglichen Gänsehaut-Nummer keine:r der Hauptdarsteller:innen beteiligt ist (dafür aber Songwriter Glen Hansard vom Krieg singt ).

© Universal Cyrano und Christian

Als Peter Dinklage-Show findet Cyrano seine wahre Bestimmung. Der Game of Thrones-Star spielt sich die Seele aus dem Leib, wenn er als unglücklich Verliebter selbst nicht an seine Liebenswürdigkeit glaubt. Wenn er derart strahlt, ist das in jedem Fall einen Kinobesuch wert. Und auch wenn der restliche Film damit eher in den Hintergrund tritt: Zugunsten einer neuen Sternstunde des einstigen Tyrion-Darstellers geht das dann schon in Ordnung.

Game of Thrones im Podcast: Was bleibt nach 10 Jahren?

Lisa, Jenny und Andrea prüfen zum 10-jährigen Jubiläum von Game of Thrones im Streamgestöber-Podcast: Was bleibt von der größten Blockbuster-Serie unserer Zeit übrig?

Wir exerzieren das Vermächtnis der größten Serie der 2010er Jahre und schauen, was von dem Popkultur-Phänomen in den Köpfen und Herzen der Fans hängen geblieben ist.



